【世界大解说】财富以外 高净值人士扎根狮城 回馈社会

多数人对高净值人士的既定印象是国外来的超级富豪，住豪宅开名车，出入高档场所，生活奢靡，属于“另一个世界”。

近年来，基于国际形势动荡不安，大批高净值人士又开始带着财富密集涌入新加坡。在通货膨胀、房价车价等物价持续高涨的大背景下，这些移居者的到来进一步加深本地人对生活的焦虑，引起有关高净值人士贡献何在的争论。

有舆论指这些富人把钱带入新加坡后却“按兵不动”，并未达到刺激本地投资及就业市场的预期效果。反而因为这群人在狮城买豪宅名车，花钱不手软，民间一些声音认为他们进一步推高了私宅售价、租金和拥车证价格。

视频内容：

02:00 投资更谨慎 并非人来钱没来

05:08 狮城非踏板 在此落地生根

06:05 周海燕：放下自我结好缘

07:36 阿斯福尔：40%财富献公益

09:14 提高投资门槛 吸引对的人才

12:58 如何消除迁移者与本地人之间的隔阂？

实际情况真是如此吗？高净值人士到底有什么价值？本期《世界大解说》请Bayfront律师行管理合伙人林伟恩和新加坡管理大学家族企业学院资深顾问许茵妮教授深入分析。

财富以外，高净值人士又如何融入并为本地社会做贡献？

《世界大解说》访问了扎根狮城多年的两位高净值新移民——JOS办公家具可持续发展项目创始人周海燕和Seatrek Trans船务公司创始人阿斯福尔（Asifur Chowdhury），尝试从他们移居我国的经验找答案。

周海燕与日籍丈夫和三个女儿目前都是新加坡永久居民。（白艳琳摄）

周海燕：放下自我结好缘

49岁的周海燕2009年从中国上海移居新加坡，与日籍丈夫在日本、中国和新加坡都有生意，跨足服装、财务管理、环保家具等多个领域。

《世界大解说》摄制团队先在周海燕创办的JOS办公家具可持续发展项目位于罗敏申路的体验中心专访她。

那天傍晚，她在装潢简约精致的体验中心办了一场盛大派对招待客户和商业伙伴，也为记者讲解她2020年启动的我国首个回收办公家具项目。

一身黑色连衣裙外加一件黑色绣花外套，尽显干练和高贵优雅的气质，也体现周海燕“高净值”的一面。

周海燕（左）过去八年是慈济的活跃志工，做公益时经常与普通市民交流互动。（叶俊颖摄）

不过，当她变身义工时，不只亲自去巴刹买菜，还下厨煮爱心素食午餐给慈济红山义诊中心数十名志工。

素颜，扎起长发，身穿慈济制服在邻里穿梭，并用一声声“师哥”“师姐”和“感恩”来与其他志工和市民交流。周海燕此时就跟邻居阿姨一样接地气，与“高净值”丝毫搭不上关系。

周海燕（前排左二）在本地投入一半以上的时间做公益。（受访者提供）

放下身段，亲力亲为服务市井小民，这样的融入和回馈，难能可贵。若对狮城没有深厚感情，恐怕难以如此付出。

用她的话来说，做公益是一个“放下自我，然后去跟别人结个好缘”的过程。

周海燕朴素亲切，热衷公益，带给新加坡的不只是投资，还承诺把回收办公家具项目所得利润全数捐给慈善。

阿斯福尔：40%财富献公益

阿斯福尔乐于帮助弱势群体，要把40%财富用作公益。（陈来福摄）

《世界大解说》访问的第二位高净值人士，是30年前从孟加拉移民狮城，在本地开设Seatrek Trans船务公司的阿斯福尔。这家公司在2015年顶峰时期，营业额高达2亿元。

60岁的阿斯福尔去年在接种冠病疫苗后三度晕倒，与死神擦肩而过的经历促使他重新思考人生意义，下决心要用余生回馈本地社会，把40%财富捐出来做公益。

他设立的慈善基金Sazz Initiative每周六会提供免费午餐给丹戎巴葛区的独居老人和弱势家庭。每个星期天赞助免费巴士，载四座客工宿舍的约160名客工去市区游玩，还捐赠他们电饭锅和电风扇。

阿斯福尔（中）到丹戎巴葛区的租赁组屋给独居老人派发免费午餐。（张荣摄）

行善以外，阿斯福尔对于融入本地社会也有自己的一套。

平易近人的他透露，自己和妻子移居新加坡后，并不怎么和本地其他孟加拉新移民往来，夫妻俩的社交圈子一直都以新加坡人为主。也因为如此，他们很快就融入并适应这里的生活，掌握本地风土民情。

他笑着说：“我们总是请新加坡朋友来家里做客。这在新加坡并不普遍……但我们尽量鼓励这种做法，让每个参与者自带食物来分享，通过这种方式我们成功让很多人对我们打开心扉。”

致力减少高净值人士与本地人的隔阂

财富上的差距，不一定会构成距离；生活圈子的不同，也并非打不破的隔阂。

只不过一般人难免会以财富来界定高净值人士。除了感觉他们很遥远之外，更无法理解这个群体的到来可以如何让新加坡受惠。

但只要迁移者像周海燕和阿斯福尔，用行动展现融入本地和回馈社会的诚意，海纳百川的岛国还是乐意接纳他们的。

我国今后除了要尽量吸引真心以新加坡为家的高净值人士，也要致力减少他们与本地人之间的隔阂，让两者“同属一个世界”。