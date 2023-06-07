搭讪女童后伸狼爪 清洁工涉非礼被捕

咖啡店清洁工被指搭讪10岁女童，不仅邀她到家中看“仓鼠”，事后还伸狼爪，两度非礼胸部，母亲报警捉人。

这起事件发生在6月5日早上9时许，庄女士（46岁，咖啡店头手）的10岁大女儿和九岁女儿到蔡厝港吉丰弄第803组屋的咖啡店吃早餐时，竟遇上非礼事件。

庄女士接受《新明日报》的访问时说，她自己在第810座组屋的咖啡店担任咖啡头手，每天早上7时开始工作，因此将女儿留在家中。

“现在刚好是学校假期，两个女儿都睡得比较晚，我留了一笔钱在家中，让她们自行到楼下咖啡店买早餐，没想到却出事。”

她透露，案发前自己还拨电确认女儿的安全，叮嘱她们用餐后马上回家。怎料到了中午12时，女儿来找她吃午餐，才听大女儿说被咖啡店收碗盘的阿叔非礼。

“大女儿说，阿叔一直在她们周围打转，事后坐在大女儿旁边，跟她要电话号码，还邀请她周五去家里看‘仓鼠’。我平时都教育女儿，必须提防陌生人，女儿因此拒绝了。”

没想到阿叔不罢休，直接摸大女儿的胸部，大女儿推开对方，对方又再伸狼爪，大女儿就立即带妹妹回家。

为此，庄女士带着女儿，怒气冲冲地回咖啡店找阿叔对质，同时报警处理。警方到场后，大女儿也向警员叙述过程，还示范阿叔如何摸自己。警方受询时证实接获通报，一名63岁男子被逮捕，警方已展开调查。

完整报道，请翻阅2023年6月7日的《新明日报》。