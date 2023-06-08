《早报》总编辑吴新迪谈赠画：树根虽老却有生命力

新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲与《联合早报》总编辑吴新迪星期三（6月7日），登门拜访书画家林子平，当面向画家致谢，接收赠画“百年根深”。

吴新迪受访时说：“《联合早报》能在百年报庆时，得到林子平老先生赐画，深感荣幸。跟老师谈话时，他提起出外寻找作画题材和灵感时，常常被线条漂亮的树，特别是老树所吸引，可以驻足多时静观不动。老师所赠的这幅画作，画的是老树深深扎根于孕育它的土地，根虽老，却展现出生生不息的生命力，作为我们百年报庆的赠画，特别有意义。”

林子平虽已高龄102，每天不是写字就是画画。由于年事已高，要长时间站立画作更不容易。他近期的创作不是绘画所见，而是画出心中的感情色彩，讲究线条，用色斑斓。他认为艺术创作能够提升一个人的品德，令人谦虚。他说：“我们小国要发展艺术，艺术是好的，和平的，美的。人生苦短，艺术千秋。世上没有任何东西比艺术更名贵，我走这条路是对的，对自己的健康也很好。画画要上上下下，左左右右，好像运动，对身体好。”

也曾赠画给一些会馆，以及捐画做慈善的林子平说：“作画不是一定要卖钱。为了做慈善拍卖，我也乐意捐画。这是好事。”

林子平的赠画延续了以往艺术家馈赠报社书画的雅意。林子平之前受邀为华文媒体集团出版的新书封面《雅意：新加坡华文报藏书画撷珍》书法题字，这幅《雅意》，已从即日起至7月16日在华族文化中心七楼的“狮城美术•百年光华”特展展出。“百年根深”在装框后也将择日在特展展出。