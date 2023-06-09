女友以为男友住院 岂料已逝一周

以为男友身体不适入院才没联络，女友过后接获警方通知，六旬男友已去世近一周变成腐尸。

《新明日报》报道，死者何益金（65岁，人名译音）星期四（6月8日）中午被发现在宏茂桥六道第645座的住家里去世。

记者赶往现场时，警员已拉起封锁线，单位传来阵阵臭味，毗邻的邻居立即喷芳香剂和紧闭门窗。

多名同层的邻居受访说，阿叔在该处居住逾20年，但他鲜少与人往来，也没看过亲友上门探访。

“他曾说过退休前打三份工，除了在巴刹卖菜，还兼职做清洁工，经常早出晚归，是非常勤劳的人。”

警方调查期间，一名自称是阿叔女友的妇女，在警方带领下站在单位外认尸并频频拭泪，显得非常哀伤。

死者的女友陈女士（60岁）受访时说，她和阿叔在一起已10多年，但两人分别住在宏茂桥和大巴窑，也没注册结婚。

“我最后一次见到他是在六天前，当时我看到他不舒服，原本叫他在我家过夜，以方便照料，但他坚持要回家。”

她透露，阿叔心脏向来不好，医生曾建议他植入心脏起搏器，但他却说担忧打雷时会被击中。他出事前也曾向她申诉身体不舒服，不太想吃东西，但并没去看医生。

“由于他之前试过入院后没联络，所以这几天我联络不上他，也没太在意。这段期间我曾联络医院，但因没他的身份证号码而无法查到他是否有入院。”

完整报道，请翻阅2023年6月9日的《新明日报》。