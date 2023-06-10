眼镜店装修意外 玻璃爆裂伤5人

眼镜店准备进行装修，孰料开工首日工人拆玻璃时，玻璃突然爆裂，一人被割到大动脉血流如注，也有公众被玻璃碎片割伤，共5人送院。

这起事故发生在星期五（9日）下午约1时，地点是在淡滨尼23街第201E座。

记者接获通报赶到现场时，5名伤者已经送院，店外留下大片血迹，地上还有许多玻璃碎片，以及包扎和擦拭后留下的染血纸巾及纱布。

目击此事的胡女士（49岁）受访说，当时她恰好路过，看到装修工人在拆卸第一片玻璃时非常顺利，孰料在拆卸第二片时却轰然倒下，并发出巨响。

“过后我就看到一个工人坐在地上，并紧紧握着他的右手腕，但鲜血依旧不断流出来，且脸部还有伤痕，他表情非常痛苦。”

她指除了这名员工伤得最严重外，另外还有数人的手也分别被玻璃割伤，但看起来伤势较轻。

据《新明日报》了解，现场有两三名工人受伤，其余伤者则是路过的公众。

她说，由于手腕受伤的工人伤势严重，最终医护人员也出动担架，将他送上救伤车。

根据张贴在店外的告示，眼镜店原定于昨日开始进行为期一周的装修，同时为了方便动工，店家还用椅子将店的两侧走道挡住，避免影响施工。

民防部队受询时指出，星期五下午1时05分接获投报，随后将5人送往樟宜综合医院。

完整报道，请翻阅2023年6月10日的《新明日报》。