【心晴】曾经我不想活了 还好有你拉我一把

从小不曾尝过快乐的滋味，又遭遇一场糟糕的初恋，让范秋丽患上抑郁症与创伤后遗症。

经历六个月的轻生念头、自残举动，范秋丽（30岁，财务行政）鼓起勇气，扶自己一把，看精神科医生、服用药物，写部落格分享自己的患病及治疗经历。

当心情颠倒时，如何让它再度放“晴”？（视频截图）

一场恋爱 触发心病

范秋丽接受《联合早报》访问时说，那段恋情是压倒骆驼的最后一根稻草，触发抑郁症发作，几乎让她一蹶不振。

她以“糟糕的关系”形容那段仅维持四个月的感情：“所谓‘糟糕的关系’，其实就是被虐待。”

“那是我第一次谈恋爱，却让我觉得很挫败，很没有用，我觉得每一天都活不下去。”

抑郁的心情笼罩着范秋丽的日常，让她始终快乐不起来。（视频截图）

黑暗笼罩 无地自容

范秋丽变得更自卑、更无地自容，甚至不敢见人，也不想见人。她宁愿把自己关在房间里。“外出见人要用另一种个性去跟人见面，在家又是另一个性格的人，某种程度上我活着两种个性，是非常累的事情，所以我干脆一个人在家。”

除了工作，范秋丽足足六个月躲在房间里，近乎不与人接触，甚至将家人拒之门外。

除了上下班，范秋丽每天只关在房间里，面对索然无味、无感的生命。（视频截图）

范秋丽回忆说，当时的自己不止不愿意与人互动，只要有男生在，她都感到很不自在。

说起自己究竟有多怕男生，她说：“如果可以不跟男生讲话，就不跟男生讲话，连搭同一部电梯，我也怕。”

范秋丽对男生的恐惧感其来有自。她说：“从小到第一段感情，我都是被男生伤害，所以我总担心自己会再次受到伤害。”

因一段“糟糕的关系”，范秋丽患上创伤后遗症，以至于她害怕恐惧男生，甚至连同乘一部电梯都不自在。（视频截图）

六个月来，范秋丽的生命布满恐惧与自卑，她就是快乐不起来。那段日子，她几乎每天都有复发的回忆（flashbacks），每天都很失落、伤心、无助。她说：“生命没有意义，我很讨厌我的生命，我想结束生命就算了。”

于是，她几乎每天割腕自残来发泄，同时缓解压力，隔天上班前再用胶带贴住，不让别人发现。她坦诚：“直到六个月后，我挣扎到真的撑不住了。”

压倒范秋丽的最后一根稻草，是憋在心中没有倾述的对象，直到她向王琳雁坦诚自己的境遇。（视频截图）

从小到大，范秋丽很少向他人倾述。她说：“我不愿意麻烦别人，因为每个人都有要克服的烦恼。”

然而，快崩溃的她最终决定转向教会小组组长王琳雁（41岁）寻求帮忙。

幽谷一道光

王琳雁曾是一名关心青少年的社工，10多年前认识范秋丽。她当时观察到范秋丽的个性比其他中学三年级的学生安静许多，也经常婉拒和其他人一起外出用餐。

王琳雁说：“起初，我以为是没胃口，但是多次关心后，秋丽才怯怯地说出原因。…她不外食， 因为没有太多的零用钱 。”

听到范秋丽的心声让王琳雁揪心，也让她开始特别关照秋丽。

2017年前后，王琳雁察觉，范秋丽有些异样，突然很少参与小组聚会、发信息也不一定回应，处在半“隐没”状态。

有一天范秋丽突然松口，告诉王琳雁自己有轻生念头。

王琳雁的社工经验让她有所警觉。“一个人情绪不稳定时，可能会忘了要寻求协助，所以我隔三差五会发信息给秋丽。”

她们也有对话的暗语。“我告诉秋丽，如果不想回应信息无所谓，但可以用表情符号回复。我只想确保她没做傻事。”

在王琳雁的鼓励和陪同下，范秋丽勇敢寻医就诊，踏出了自救的第一步。

在知心朋友王琳雁劝说了三四个月后，范秋丽终于决定跨出第一步，寻求专业帮助。（视频截图）

勇敢求助 抵抗心境暗流

范秋丽回忆说，第一次去看精神科医生时，她感到忐忑不安。“我需要对医生重说我的故事，这让我再痛一次。”

医生诊断范秋丽患有双重精神疾病，抑郁症与创伤后遗症（Post-traumatic stress disorder，简称PTSD），必须服药控制情绪。范秋丽说：“我觉得很羞愧，需要靠药物控制自己的情绪，每次吃药都很难受。”

面对需要药物控制情绪，范秋丽最初是抗拒的；每次吞药，她都觉得药物卡在喉咙。（视频截图）

但是，范秋丽仍咬紧牙根面对自己的病，同时接受心理辅导和药物治疗。她说：“我已经决定要接受治疗，因为自己要先愿意自救。”

事过六年，范秋丽需服用的药量已减少，但仍需服用抗抑郁和创伤后遗症药物。

除了王琳雁耐心的陪伴，还有范秋丽自救、不放弃自己的决心，心中的抑郁才能得以开解。（视频截图）

心病同身病 不应讳疾忌医

情绪管理及焦虑障碍精神科李彦霖医生受访时说：“身体出状况，譬如咳嗽，我们会去看医生。心理出问题，比如心情低落、对生活失去兴趣，这些都是症状，我们都奉劝大家不要因为觉得丢脸而不去看医生。”

也是心理卫生学院副专科顾问的李彦霖强调：“心理的疾病，如抑郁症或是焦虑症等是可以治愈、解决的，但病患要先愿意寻求医疗帮助。”

李彦霖医生强调，心理疾病应尽早寻求专业协助，以得到妥善治疗。（视频截图）

公众若在生活中遇到困难，可拨打新加坡援人协会24小时热线1-767，或新加坡援人协会24小时WhatsApp关怀短信服务9151-1767寻求协助。

《心晴》是《联合早报》制作的三集视频系列，聚焦心理健康课题。每集故事叙述一名年轻人如何在生命低谷遭遇心灵风暴后，对抗心魔、重建自信，找回心的晴朗。