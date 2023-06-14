偷拍女郎裙底被揭 口罩男冲马路狂逃

口罩男手机偷拍女郎裙底，被发现后拔腿就跑，先跨过两个路口、再闯“红人”冲过马路，最后躲进商场停车场，男友人紧追350米，成功将对方逮到交给警方。

这起偷拍案于上星期天（6月11日）傍晚6时许发生，地点是马里士他路一带。

网上近日流传一段时长1分50秒的视频，一名穿着拖鞋短裤，背着背包的口罩男正在狂奔，后面有一名黑衣男紧追不舍。他还边跑边质问对方“你为什么要跑？你跟我说，你做了什么？”。

《新明日报》辗转找到这名黑衣男蔡文豪（34岁，自由工作者）。他绘述，事发时与女友人刚好看完电影，并准备从邵氏广场的天桥步行到对面乘搭巴士。

“我们在天桥上时，朋友突然说感觉到脚被触碰了一下，怀疑被身后的口罩男偷拍，然后我们转头查看时，就看到对方拿着手机，看起来正好拍完什么。”

由于两人没有实质证据，就决定跟着口罩男下天桥，并一直尾随至最靠近的巴士站。

期间，口罩男多次偷瞄他们，他更觉得可疑，就举起手机假装拍对方，而口罩男立即将头转过去。

“过后有一辆巴士到站，口罩男先是做状要上巴士，看到我们跟随后，他就突然开始往前奔跑。”

《新明》记者走访现场，据观察，蔡文豪追赶口罩男的路线至少350米，两人你跑我追，从行人天桥沿着马里士他路一路跑到马里士他食阁（Balestier Market Foodcourt）前方的交通灯，然后口罩男不顾交通灯还是“红人”就冲过马路，最后跑到马里士他商场（Balestier Plaza）的停车场。

警方受询时证实，一名46岁男子在偷窥（voyeurism）罪名下被逮捕，调查工作进行中。

完整报道，请翻阅2023年6月14日的《新明日报》。