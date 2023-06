跨越新马1400公里 用镜头述说疫后故事

跨越新马1400公里取景拍摄,九名大学生自组团队统筹协作,搭上简朴的小型校巴,就此展开公路旅行,用镜头述说一段疫后自我和解的故事。他们在途中经历校巴抛锚、资金不足的窘境,也收获了当地人的友善相助。

三年前冠病疫情暴发,主人公“阿凯”也和许多游子一样,与亲友分隔两地。岂料,与父亲这一别竟是永远。名为《瞬》的微电影,描写在边境重启后,“阿凯”从新加坡到槟城老家收拾父亲遗物,与司机对谈间,从最初的逃避、审视再到直面伤痛的过程。

编剧兼导演苏昱能(26岁)说:“剧情其实改编自朋友的真实经历。疫情导致许多人迷茫,错过各种宝贵的瞬间,学艺术的我们也一样,对自己的未来感到焦虑。”

亲人骤逝没来得及见最后一面,有些人会选择压抑伤痛,深陷自责的泥沼。苏昱能认为,人要专注活在当下,正如微电影的名称一样,要学会把握每个瞬间,过去不如意之事也应慢慢释怀,不必硬撑自己要强。他说:“It’s Okay to not be Okay(不好也没关系)。”

花了大半年策划找赞助商,然后赶在六天五夜里北上马国摄制。制作人杨皓麟(27岁)形容,这是一次“疯狂”且有趣的旅途。

他说:“遇到的最大困难确实是找钱,再来就是包车找司机。也许是要求太多,要载人和器材,校巴还要充当道具用于拍摄,因此屡次被拒。演员和幕后团队相处十分融洽,衣食住行都在一起,旅途中还遇到许多热情的当地人,不只借我们拍摄老房子,还带我们四处参观,请我们吃饭。”

展望未来,苏昱能和杨皓麟都希望扎稳脚步拍摄更多好作品,日后能在国际舞台一展抱负,也为国争光。