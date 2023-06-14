跨越新马1400公里 用镜头述说疫后故事

跨越新马1400公里取景拍摄，九名大学生自组团队统筹协作，搭上简朴的小型校巴，就此展开公路旅行，用镜头述说一段疫后自我和解的故事。他们在途中经历校巴抛锚、资金不足的窘境，也收获了当地人的友善相助。

三年前冠病疫情暴发，主人公“阿凯”也和许多游子一样，与亲友分隔两地。岂料，与父亲这一别竟是永远。名为《瞬》的微电影，描写在边境重启后，“阿凯”从新加坡到槟城老家收拾父亲遗物，与司机对谈间，从最初的逃避、审视再到直面伤痛的过程。

编剧兼导演苏昱能（26岁）说：“剧情其实改编自朋友的真实经历。疫情导致许多人迷茫，错过各种宝贵的瞬间，学艺术的我们也一样，对自己的未来感到焦虑。”

亲人骤逝没来得及见最后一面，有些人会选择压抑伤痛，深陷自责的泥沼。苏昱能认为，人要专注活在当下，正如微电影的名称一样，要学会把握每个瞬间，过去不如意之事也应慢慢释怀，不必硬撑自己要强。他说：“It’s Okay to not be Okay（不好也没关系）。”

花了大半年策划找赞助商，然后赶在六天五夜里北上马国摄制。制作人杨皓麟（27岁）形容，这是一次“疯狂”且有趣的旅途。

他说：“遇到的最大困难确实是找钱，再来就是包车找司机。也许是要求太多，要载人和器材，校巴还要充当道具用于拍摄，因此屡次被拒。演员和幕后团队相处十分融洽，衣食住行都在一起，旅途中还遇到许多热情的当地人，不只借我们拍摄老房子，还带我们四处参观，请我们吃饭。”

展望未来，苏昱能和杨皓麟都希望扎稳脚步拍摄更多好作品，日后能在国际舞台一展抱负，也为国争光。