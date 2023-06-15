调查：本地人每天花约两小时阅读纸质书籍报纸

疫情期间本地人每天花约两小时阅读纸质的报章、杂志和书籍，对本地媒体的整体信任度也从2020年的36%增加到45％。

南洋理工大学黄金辉传播与信息学院信息健全与网络研究中心（IN-cube），刚公布了一项关于本地人疫情期间对大众传媒的使用调查。

2022年12月的调查数据显示，本地人平均每天有3.22小时在使用WhatsApp等传短信的软件，有2.93小时在使用脸书等社交媒体平台。每天花在阅读纸质报章、杂志和书籍的时间也达到了2.1小时，这比2020年12月的1.76小时有所上升。

同时，本地人收听本地电台的时间也由2020年12月的1.88小时，在2022年12月增加至2.32小时。

这项研究自2020年12月起至2022年12月，每六个月通过网络问卷的方式，分别对800至1606名本地人如何使用互联网、浏览社交媒体等使用习惯展开调查。

2021年7月的使用数据在视频会议、短信软件、社交媒体等类别中的耗时均高于其他时期，这或许与这段时间人们多处于居家办公有关。

调查显示，本地人最常使用的社交媒体平台分别是WhatsApp、脸书和YouTube，疫情期间使用这些平台的比例均略有下降，如脸书的使用由83.3%下降至79.7%。

本地使用TikTok的比例有显著增长

IN-cube主任艾申（Edson Tandoc Jr）副教授指出，值得注意的是，使用TikTok的受访者有显著增长，由2020年12月时的21.2%增加至35.9%。他的另一项调查也指出，本地每周有49%的18岁至24岁的人使用Tiktok，有22%的人使用Tiktok看新闻。

艾申星期三（6月14日）也在南洋理工大学举办的网络研讨会上，分享了关于本地媒体信任度的研究。研究也显示，受访者对本地媒体整体的信任度为45%，比2020年时的36%上涨了九个百分点，且对主流媒体的信任度较高。其中，61%的受访者认为《联合早报》是可信的，28%的人保持中立。