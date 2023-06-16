丹戎巴葛拆楼工地墙倒 一印度籍工人伤重不治

丹戎巴葛一处正在进行拆除工作的工地内，一堵钢筋水泥墙轰然倒下，导致一名20岁印度籍工人受困瓦砾下。民防部队展开近八小时的搜寻和救援工作后将他救出，但他因伤势过重不治。

事发在星期四（6月15日）下午2时左右，地点是安顺路，前富士施乐大厦（Fuji Xerox Towers）原址。

从上载到社交媒体脸书的照片可以看到，现场满地都是墙体碎块和钢筋，数名工人站在工地外。警方事后封锁几乎整条柏南街（Bernam Street），不让任何人进出。

一名在出事工地对面安盛大厦工作的员工受访时告诉《联合早报》，自己和同事当时听到一声像是打雷的声音，也感觉到一阵震动。

不愿具名的他说，自己和同事往窗外看，发现对面原本正在拆除的建筑倒下，掀起一阵沙尘。“我立即拨电向有关当局求助，然后有关当局也迅速到场。”

民防部队星期四晚上在脸书发文说，在下午2时许接到通报，滨海湾消防局的消防人员和灾难拯救队的搜救员立即赶往现场进行搜救，寻找一名失踪的工人。当局也出动搜救犬，在一个约20米乘10米的区域搜索。

搜救人员在傍晚6时发现工人受困在坍塌的钢筋水泥墙下，已没有呼吸和脉搏。他们立即进行切除工作，以救出他。然而，除了要在受困工人的身旁制造空间，评估他哪里可能受困，他的周围也有倒下的鹰架和重约50公吨的水泥块。

死者是20岁印度籍工人

民防部队在晚上9时45分左右将受困工人救出，在场救护人员确认他已身亡。

负责此次行动的民防部队第一分区司令菲罗兹（Firoz Ramjan）晚上在现场告诉媒体，这次共派出11辆紧急车辆和70名救护人员参与救援行动。“很不幸的，这名工人伤重不治。民防部队将继续进行搜救工作，确保没有其他人受困。”

人力部和新加坡建设局星期四晚上也针对上述事件发出联合文告说，事发时，工人正在拆除工地建筑二楼一堵高3.8米，长10米的水泥墙，墙体朝柏南街倒下。一名印度籍客工下落不明。

项目专业工程师事后到场鉴定，确认剩余的建筑结构稳定，没有受损。建设局已下令暂停所有建筑工作，并会在调查期间，取消所有之前已批准的项目。人力部也指示出事工人的雇主暂停一切工作。

人力部和建设局透露，工地业主为建筑公司和合（Woh Hup），而出事工人的雇主为益山拆屋工程私人有限公司（Aik Sun Demolition and Engineering）。

当局也说，为安全起见，拆除工作一定要经过仔细规划，如有一个详细记录拆除顺序的计划，确保工程有序进行。

负责拆除工作的益山拆屋工程公司曾在上周五（6月9日）在脸书发文说，他们于去年2月展开拆除工作，并也指这次的拆除计划是团队执行得最好的一项计划。

公司事后删除全部脸书贴文，并更换页面名字。当记者星期四下午联系公司时，一名职员仅回复说，目前无法透露更多资料。

事发工地在拆除工程结束后，将发展为铂海综合大厦（Newport Plaza）。发展商城市发展（CDL）答复本报的询问时说，当务之急是确保受影响工人情况良好，同时与承包商合作提供必要的援助。“我们对这起事件深感悲痛，对遇难者的家属表示最深切的慰问，也感谢警方和民防提供的协助。”

民防部队脸书贴文指出，遇难工人今年20岁，警方已经列案调查，并将这起事故列为非自然死亡案。

民防和警方事后调阅了附近的闭路电视，没发现有其他人受困，当局会继续在场展开搜查，确保没有其他工人受伤。