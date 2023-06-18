我国飞伦敦英航班机遇乱流五人伤 紧急折返樟宜机场

英国航空一架从我国飞往伦敦的客机在空中遭遇严重乱流，被迫折返樟宜机场，五名空服员受伤。有乘客称飞机骤降约上千尺，机身摇晃不定，非常骇人。

据英国媒体《太阳报》报道，事发在上周五（6月16日）凌晨时分。英国航空的BA12班机从樟宜机场起飞四个多小时后，在孟加拉湾上空遭遇严重乱流。

据消息人士说，这是英航过去五年来遭遇最严重的乱流，事件也造成五名空服员受伤，其中一人因脚踝脱臼，须动手术。

乘客：所有人都在呐喊

31岁英国籍乘客洁德（Jade Crosland）当时带着一岁大的女儿坐在前排，她的伴侣则带着三岁大的儿子坐在另一排。

她接受《每日邮报》访问时形容，飞机在约3万英尺高空飞行时，突然犹如自由落体般直坠1000英尺，让她一度以为这次必死无疑。“整架飞机都在颠簸着，所有人都在呐喊，餐盘上的食物也飞得到处都是。”

洁德说，由于事发突然，空服员没来得及收起推车，一名空服员被推车撞到头部晕倒。

另一名乘客汤姆（Tom Owens）也看到一名推着餐车的空服员因乱流而“飞起”，随后摔倒和弄伤脚踝，所幸机上有医生及时施援。

飞机于凌晨3时左右折返新加坡樟宜机场，受伤的空服员在飞机降落后，被送往本地医院接受治疗。

英航答复《联合早报》询问时指出，飞行安全是公司的优先考量。“公司目前正为受伤的空服员提供支援，同时已向受影响乘客致歉，并为他们提供酒店住宿，以及安排他们乘搭下一趟班机或改搭其他航空公司客机。”

发言人指出，大部分空服员已返回伦敦，公司已派出额外的人员前往新加坡提供医疗支持。“这类事件实属罕见，但为防万一，我们始终建议乘客就座时都要系好安全带，即使系好安全带的指示灯已熄灭。”