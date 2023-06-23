最新亚洲大学排行 国大南大保持前五

新加坡国立大学和南洋理工大学在最新出炉的《泰晤士报高等教育特辑》亚洲大学排行榜中，分别保持亚洲第三和第五的位置。

《泰晤士报高等教育特辑》（Times Higher Education，简称THE）星期四（6月22日）发表2023年亚洲大学排名。这项自2013年推出的排行榜，今年对亚洲31个国家和地区的669所大学进行评估。

排行榜采用13个评估指标，归类为教学环境、研究影响力（包括研究引用次数）、研究数量（论文发表数量、收入和声誉）、国际视野（包括国际学生、教员比率和国际合作），以及企业收益（指大学通过创新、发明和咨询服务，从企业所获得的研究收入）五大领域。

THE：国大和南大是全球领先研究和创新中心

THE发言人说，国大和南大继续在排行榜中列入前五名位置，是因为它们不仅是研究密集型（research intensive）大学，也是领先的全球研究和创新中心。

国大已连续第四年在排行榜中名列第三，今年在教学环境、研究影响力、研究数量和企业收益的相关指标取得进步，总分为87.2分。南大则在教学环境、研究影响力、研究数量，以及国际视野的指标有所进步，连续三年排名第五，今年的总分为79.2分。

前五名的亚洲大学中，中国的学府依然表现卓越，清华大学和北京大学连续第四年分别名列第一和第二。香港大学排名第四。

名列第六和第七的分别是上升一个名次的香港中文大学，以及进步两个名次的香港科技大学。日本东京大学滑落两个名次，排名第八；上海交通大学今年进入前10，与复旦大学并列第九。

THE首席全球事务官贝提（Phil Baty）说，这个排行榜说明亚洲的大学在研究和创新领域是全球最有创意和充满活力的大学，也反映出这些大学在全球传播知识和理念方面，具有越来越大的影响力。

排行榜反映亚洲大学传播知识理念影响力大

例如，亚洲大学在研究影响力方面的增长速度，比世界其他地方更快，尤其是商业和经济学、计算机科学和工程相关的研究，被引用的频率相当高。

国大发言人受询时说，后冠病疫情时代的全球高等教育景观，迫使教育机构重新审视他们的运作框架，国大也不例外。

“接下来，国大将专注于在大学教育和终身学习方面继续推动创新，协助学生和校友在未来经济中有所发展、大幅度提升转化研究的影响力，打造成世界上最具活力的创业生态系统之一。”

南大发言人说，校方会继续在教育、研究和创新方面追求卓越。南大近年来也推出多项重要项目，包括可持续发展框架，以及帮助学生为加入职场做好准备的跨学科协作核心课程计划。

“南大致力于通过长期投资和战略选择，支持我们借助跨学科教育和研究，培养领袖并发挥社会影响力的使命。”