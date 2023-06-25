瑞那拉耶拿教会养老院 设流动站方便长者体检

配合成立75周年，瑞那拉耶拿教会推出一系列面向活跃乐龄的活动和设施，包括扩大目前的服务规模，让更多年长者从中受惠。



为应付更多年长者的需求，瑞那拉耶拿教会（Sree Narayana Mission）在旗下义顺6道养老院的停车场，提供流动检查站，方便年长者进行糖尿病足部筛查和视力筛查等体检项目。



此外，教会也和兀兰医疗集团（Woodlands Health）合作，在位于兀兰的日间看护中心提供慢性疾病管理。每逢星期一和星期三，兀兰医疗集团的医生会前往看护中心，为患有慢性疾病的年长者提供体检服务。



位于勿洛水池路第141座组屋的乐龄看护中心，预计在今年8月投入运作，以应付勿洛社区年长者人数增加的趋势。



瑞那拉耶拿教会总裁德文德兰（S. Devendran）指出，教会目前的发展方向是针对活跃乐龄以及医疗。教会希望能够借助如养老院、看护中心等场地设施，与更多医疗机构建立伙伴关系，以提供更多服务给年长者。



“我们将继续思考如何能利用我们的养老院和乐龄看护中心等设施，协助实现健康SG计划，让社区中心也能同医院提供医疗服务。”



瑞那拉耶拿教会的75周年庆祝活动于6月17日和6月18日在印度文化中心举行，并邀请了中区市长潘丽萍和文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆分别担任两日活动的主宾。