狮城男骑车从新山回国 关卡前撞围墙抛飞桥下身亡

与朋友结伴到马来西亚新山游玩，新加坡籍男子骑电单车回国时，在距离新山关卡约五公里的高架桥发生车祸，疑电单车失控撞上围墙，整个人从约20米高飞坠到桥下，当场丧命。

这起致命车祸发生在星期一（6月26日）凌晨2时，地点是往新山苏丹依斯干达大厦（CIQ）第36公里处的东部疏散大道（Eastern Dispersal Link），距离新山关卡约五公里的高架桥转弯处。死者是22岁的丹尼尔。

新马摩托拖运公司老板刘增志（48岁）接受《联合早报》电访时说，他接到通知赶到现场时，发现有三辆电单车。除了涉事的电单车，死者的两个朋友也在场。

据朋友透露，死者上个月刚取得电单车驾照，他们三人事发前一天骑着电单车结伴到新山出游，回程时两名朋友行驶在前方，死者跟在后头。死者相信是转弯时电单车失控撞上围墙，猛烈的撞击力导致他被抛飞，从约20米高的高架桥直落桥下，当场身亡。

事发地点属车祸黑区

经营拖车公司约四年的刘增志说，事发地点属于车祸黑区，几乎一周会发生一次车祸或车子抛锚的情况，而且涉及电单车较多，“这里是一个大转弯，不熟悉路段的新加坡骑士可能会不慎发生车祸，一定要小心驾驶”。

死者的哥哥事发后，在脸书上传一张弟弟在2023年4月开斋节与家人的合影，并发文悼念弟弟。

他在贴文中提及，他看着弟弟长大，一路来尽力给弟弟一些建议，而弟弟从小到大都爱与他的宠物猫玩闹，也总是甘愿让他欺负。兄弟俩在成长过程中吵吵闹闹，还称这是“兄弟之争”，直到两人在2020年分开住。

“我没想到上述这张照片是我们最后一次见面，但我们一起建构的回忆，永远不会褪色，谢谢你成为我生活的一部分。”

新山南警区主任拉勿助理总监向《联合早报》证实接获这起车祸的投报，案件正在调查中。