哈莉玛：须检视现有架构能否有效融合移民

并非所有新移民都觉得有必要融入新加坡人的圈子，因为他们在自己的社交圈里非常自在。哈莉玛总统说，尽管新加坡人不断努力加强我国多元种族主义，但必须仔细检视现有架构能否有效融合移民。

我国也应该在两极分化情况恶化和不满情绪发酵，进而影响社会和谐之前，探讨还能做些什么加以改善。这应涵盖外来人才所处的学校、工作场所和社区空间。

新加坡政策研究所成立35周年庆祝晚宴，星期一（6月26日）晚上在瑞吉酒店举行，担任主宾的哈莉玛发表讲话，重新审视她2017年宣誓就任总统时勾勒的三个共同价值观，即多元种族主义、唯才是用和尽责管理（stewardship），并反思现状。哈莉玛将于9月13日任满，她已表明不寻求连任。

哈莉玛说，多元种族主义在我国行之有效，如今的新加坡享有相对的和谐与凝聚力。然而，多元种族主义也面对真实且不断演化的威胁，如激进主义、极端主义和身份认同政治。

除了这些，还有一些较不易察觉的威胁，会随着时间削弱我们的凝聚力和稳定。哈莉玛说，作为小而开放的经济体，新加坡向来对外来人才保持开放，但要在这样一个小岛紧挨着生活，外来人才融入本地社会是至关重要的。

哈莉玛指出，我们经常本着我国源于移民社会，自我肯定地认为足以宽容地应对与新移民共存于这城市小国所面对的挑战。然而，我们不应忽视不同移民时期的差异。建国初期的移民“同在一条船上”，每个社区虽保有自身文化和宗教习俗，但清楚意识到必须促进和形成共同的国家身份认同感，并扎根于我们作为一个国家所珍视的价值观。

哈莉玛说：“我想要相信这种情况也发生在新移民中，但人们越来越担心，并非所有新移民都认为有必要与新加坡人融合共处，因为他们能过得相当好，在自己的专属社交圈里非常自在。”

须确保唯才是用制度不抑制社会流动

关于唯才是用，哈莉玛说，它促进了我国社会流动，让不断扩大的中产阶级得以茁壮发展。“然而，我们如今意识到，促成唯才是用的条件也可能导致不平等。”

哈莉玛强调，教育仍是社会流动的关键，但须确保能继续惠及所有人，不论出身，并认可不同类型的能力。

她也形容唯才是用制度将继续发挥“过滤器”的作用，及早发现有才能者并为他们提供机会，这对新加坡是好的，“因为我们不能抱着把每个人都拉低到同一水平的心态”。

哈莉玛说：“我们的做法必须是为他们提供机会，尝试拉动每个人向上发展。同时，必须确保我们为唯才是用受益者所制定的途径，不会限制大器晚成者或在非学术领域表现突出者的成长。我们必须使唯才是用制度是包容，且不会抑制社会流动的。”

第三个共同价值观——尽责管理，意味着大家要有意识地对彼此和我们的未来负责。冠病疫情考验了这点，但新加坡人面对严峻挑战，展现了浓厚的关爱和团结精神。哈莉玛说，政府去年发起新加坡携手前进运动，重新检视社会契约，也是尽责管理的好例子。

她说：“随着我国人口老龄化，新加坡人的需求变得更多元。年轻一代的新加坡人对我国社会的期望不尽相同，并希望在塑造新加坡未来方面有更大发言权。”

哈莉玛在之后的对话环节，重申她对心理健康、残障人士就业、平台员工和低薪雇员权益，以及女性权益等课题的关注。

哈莉玛：卸任后将以不同身份做出贡献

主持对话的是新报业媒体信托董事、政策研究所纳丹系列讲座第11任主讲人丹尼尔（Patrick Daniel）。他请哈莉玛简短地回答有关她卸任后的计划，哈莉玛打趣说：“简短的回答是，我将退休。”

她随后补充说，对于她所支持的议题，“要完全放手不容易”，她将以不同身份继续做出贡献。哈莉玛说：“如果我能出一份力，我会这样做。我会继续做出贡献，不论以何种方式，这是肯定的，因为我认为每个人在我国社会中都有能够扮演的角色。”