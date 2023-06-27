夫妻挑战百日自驾 从伦敦开车返狮城

退休钢琴老师携妻自驾游，挑战100天内从伦敦开车返回新加坡，途经23个国家，全程长2万5000公里。

施伟龙（47岁，退休钢琴老师）日前在脸书贴文分享他与妻子的自驾游计划，车子已在6月23日运往当地，两人将在8月2日飞往伦敦，并从8月4日开始自驾游。

根据计划，施伟龙与妻子会经过法国、比利时、德国、奥地利、斯洛伐克、匈牙利、克罗地亚、波斯尼亚、黑山、阿尔巴尼亚、希腊、土耳其、伊朗、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、中国、老挝、泰国和马来西亚。

施伟龙受访时告诉《新明日报》记者，他与妻子都热爱长途自驾游，平时会开车从新加坡到槟城吃喝玩乐，一路看美丽风景。“开车的话，我们可以到离机场更远的地方，游览少人去过的地方。”

他透露说，平时常看其他人自驾游的视频与纪录片，当中有些人还驾着20年的老车。

“他想找机会与妻子去看看世界各地的现实生活，体验不同的文化与生活方式。”

施伟龙与妻子有五个孩子，最大的孩子23岁，已开始工作，而最小的儿子才两岁。

“自驾游100天，孩子由两名佣人、父亲与岳母照顾。”

完整报道，请翻阅2023年6月27日的《新明日报》。