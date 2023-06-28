【心晴】12年与焦虑共存 家人相伴使我勇敢

抑制不住的胡思乱想，常常感到紧张、心跳加速、手心冒汗，严重时甚至会呕吐... 这些是伍靖敏（24岁，药物公司实习生）12年来不断面对的焦虑症症状。

我一直戴着面具生活，我是谁？（视频截图）

如今，伍靖敏还未完全摆脱心魔。不过，她在家人和朋友的鼓励与陪伴下，勇敢面对焦虑，并找到了属于她内心的平静。

初见焦虑端倪

在成长过程中，她非常在意身边的人的看法，总是想要讨好每个人，导致焦虑在繁重的课业和朋友相处好的压力下悄悄找上门。

上小学时，伍靖敏经常因为一些小事而感到异常紧张。学校迟下课、无法完成作业、跟不上学业进度都会让她感到非常焦虑，有时还会默默流泪。年纪尚小的她当时无法理解自己起伏不定的心情，也不知该如何缓解情绪，感到压力时便开始拔头发。

“我会一根一根地拔我的头发，严重到头上出现一小块秃顶。”

不知该如何缓解焦虑的情绪，伍靖敏只好拔自己的头发，直到头上出现一块秃顶。（视频截图）

10岁那年，伍靖敏的一句话让母亲陈慧慧（52岁，药物公司企业服务总监）感觉女儿有点不对劲。当时，母女俩正在看报纸，报章内容是关于有自杀倾向青少年的症状。伍靖敏指着报道上的症状，对妈妈说：“我也有这样相同的感觉。”

年幼的女儿竟然说出这样的话，让陈慧慧感到担忧。“她每天一踏入家门，我一定要看她一眼，确保她没事。”

陈慧慧与学校辅导员积极沟通与配合，请辅导员帮忙留意女儿在学校的情况。得知女儿在学校里常常一个人待着，她很心疼。于是，她常鼓励伍靖敏多和同学交流，少些寂寞。

陈慧慧（左一）常为女儿疏导情绪，鼓励她勇敢面对焦虑问题。（视频截图）

小六会考期间，伍靖敏在数学试卷开考前崩溃大哭，不肯入场考试，陈慧慧才意识到女儿的心理健康可能出现状况，所以决定带她寻求专业帮助。

第一次见到精神科医生的伍靖敏只有12岁，被诊断患上焦虑症。

经过18个月的治疗，通过呼吸运动、定期写日记等应对方法，她的焦虑症症状有所缓解。

摆脱不了的焦虑

不过，每当伍靖敏步入新的生活阶段，面对陌生的人与环境，焦虑又会重新袭来。

陌生的环境和复杂的人际关系常常让伍靖敏徘徊于焦虑边缘。（视频截图）

在中一升学时，她因为不熟悉新环境而感到焦虑，严重至出现呕吐症状，短短三个月内进出医院四次；在升上理工学院时，她因为社交和小组作业和的压力常常不知做措；在大学里，她同样因为课业压力而精神紧绷。

伍靖敏坦言，害怕社交和想要讨好身边的人使她不停徘徊于焦虑边缘。在生活中，她深怕无法满足他人需求，更害怕身边的人对自己感到失望。即使一些需求可能会给自己造成不便，她还是会不吭一声。

“我很少会拒绝别人，我开不开心不重要，别人开心最重要。”

过于在意别人的看法，总是活在他人的眼光里，有时让伍靖敏忘了自己是谁。

厕所是伍靖敏的避难所，她在感到焦虑时会躲进厕所里默默哭泣，极度焦虑时甚至会呕吐。（视频截图）

家人一路相伴

在这场长期与焦虑抗争的过程中，家人一路陪伴伍靖敏成长，是她最大的支持者、最坚强的后盾。伍靖敏的父母发现她的心理健康亮红灯后，即时带她求医，得到了妥善的治疗。为了强化伍靖敏的心理建设，他们以鼓励性的方式教导她，为她塑造一个积极的成长环境。

家人一直以来的支持帮助伍靖敏勇敢面对焦虑问题。（视频截图）

《联合早报》早前报道，本地一项研究显示，青少年因为面对心理健康状况，平均一年缺课24天，学习成绩也下滑约63%。参与调查的991名家长反映，心理健康问题除了影响孩子学业，也导致他们其他的日常活动能力下降。

这项由杜克—新加坡国立大学医学院和心理卫生学院展开的调查也发现，在出现抑郁或焦虑症状的青少年中，只有15%的人得到医疗专业人员的正视诊断，说明许多人并未接受治疗。

百仁中心创办人创办人周荧柃副教授受访时说，父母和孩子关系密切，他们的情绪和言行举止会影响孩子的情绪。如果孩子的心理健康出现状况，父母也往往是他们的第一道防线。

周荧柃说：“当孩子开始出现一些反常的行为，比如原本爱说话的孩子突然沉默寡言，可能是为了掩盖他们的焦虑，这时父母就得多关注孩子。”

百仁中心创办人创办人周荧柃副教授鼓励父母多关注孩子，留意他们的心理健康是否出现状况。（视频截图）

伍靖敏至今虽然还没完全摆脱焦虑问题，但在家人、朋友和心理学家的支持下也渐渐找到了应对方法。更重要的是，她不再逃避与恐惧，勇敢正视自己的心理问题。

在曾让自己心乱如麻的焦虑中，她找到了一片属于她的平静。

“焦虑症可能会伴随我一辈子，但是我相信没有什么问题是解决不了的。以前克服过，现在也能克服。”

坦然面对焦虑，接受焦虑，正视焦虑，让伍靖敏不再畏惧。（视频截图）

如果你在生活中遇到困难，可拨打百仁中心热线6655-0000或8823-0000预约辅导服务。热线服务时间是上午9点至傍晚7点。

《心晴》是《联合早报》制作的三集视频系列，聚焦心理健康课题。每集故事叙述一名年轻人如何在生命低谷遭遇心灵风暴后，对抗心魔、重建自信，找回心的晴朗。