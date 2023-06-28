骗女郎助捉骇客 女郎坠圈套痛失1.8万

“新电信职员”拨电到公司座机称电脑被骇，并协助网上报警，跟着发来有警察总监云维德签名的“报案书”，令女职员信以为真；接着“警察”打来要她开虚拟货币账户引骇客落网，导致她痛失1万8000元。

这起事件发生在星期一（6月26日）下午1时许，不幸被骗的李小姐（35岁，文员）事发时在一家建筑公司上班。

她受访说，当时自称是新电信（Singtel）的职员拨电到她公司座机，指她电脑网络出现异常，因此须下载“Ultra Viewer”操控她的电脑来检查IP地址。

“对方检查后说我的IP被盗用，要我马上报警，对方也直接在我的电脑打开报案网页“报警”，过后还把报案记录电邮给我，说之后会有警察联系我。”

从该报案记录可见，该报案书与一般的格式不同，除了有云维德的签名外，报案记录号码也被改成类似包裹的追踪号码。

李小姐信以为真，表示在对方挂断电话后，不到5分钟，果真有一名自称是警察的人打来，指她的电脑被骇客入侵，并已掌握她的资料。

她指早前自己曾在一个虚拟货币交易平台上开设户口，但从未进行交易，而骗子就称这些骇客都是通过该平台入侵到她的电脑。

对方称需要她协助警方设陷阱来捉骇客，并要求她在另一个虚拟货币交易平台上开设账户。

李小姐说，对方称会帮她将银行户头的钱都转到该平台，还一直安抚她不用担心，指已和银行合作，做假转账。

“骗子说只有转钱后，引诱到骇客上钩才能破案，骗子就操控我的电脑，从我的银行户头转走1万2000元，还通过借贷户头取6000元并一并转走，不但骗光我的积蓄，还害我负债。”

警方受询时，证实接获报案，调查正在进行中。

完整报道，请翻阅2023年6月28日的《新明日报》。