老树突轰然断裂 砸坏咖啡座屋顶

中峇鲁30年老树突然断裂倒下，砸坏一旁的咖啡座冷气槽和屋顶。为确保民众安全，当局派人到场，将毗邻的另外三棵大树也一并砍下。

这起事故发生在星期五（6月30日）下午约5时15分，地点在中峇鲁的忠坡路（Tiong Poh Road）第82座店屋。

记者昨日走访该处时，发现咖啡座的部分冷气槽被砸坏，而三楼的屋顶也被砸破，不过咖啡座在昨天仍照常营业，但在中间的用餐区张贴告示，禁止顾客进入。

此外，根据观察，昨日傍晚树倒现场仍旧被封锁，约六名当局人员正在清理枝丫，除了倒下的大树，另外一棵大树也已经被砍下。

在咖啡座毗邻的“鼎兴美味鱼头炉”负责人谢女士（54岁）受访时说，事发时并没有下雨或刮风，大树在无预警下突然倒下，并发出巨响，当时让员工及食客都吓了一跳。

“我们在这里营业已经逾20年，开张时这棵大树就已经在这里，因此估计树龄至少30年。”

根据谢女士所提供的照片，可见大树倒下后，不偏不倚压在店屋的后方，咖啡座三楼的屋顶被压坏。

谢女士透露，当局人员昨早约10时开始前来进行清理工作。据砍树的人跟她说，清理工作将进行至下星期一，并且除了倒下的大树外，毗邻几棵大树也会在安全考量下或被砍。

记者今早再次到现场观察，发现共有三棵大树被砍下。《新明日报》已向公园局了解更多详情。

完整报道，请翻阅2023年7月2日的《新明日报》。