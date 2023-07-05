及早防范潜在罪案 网络犯罪危害法三读通过

网络犯罪内容对社会影响甚广且能迅速传播，若不尽早将它扼杀在摇篮里，会有更多受害者遭殃。面对日益复杂的互联网环境，政府日后若发现可疑的网络犯罪活动，可立即发出指示，更快地阻断罪案发生。

国会星期三（7月5日）三读通过网络犯罪危害法案，赋予警方等执法机构权力发出五个指示，即针对用户、在线服务提供商、互联网服务提供者和平台方，发出停止通讯、内容屏蔽、用户限制、网域屏蔽及删除手机应用。

新法案生效后，能及早遏制恐怖主义、危害国安、非法赌博、诈骗，以及性和毒品相关等犯罪活动。当局也会制订一套业务守则（codes of practices），要求指定的服务商遵守与警方合作打击网络犯罪活动，主动侦测可疑情况及共享资料等。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明为这项法案提呈二读时说，诈骗和恶意网络活动不仅对受害者造成经济损失，还留下伤痛，因此针对这类潜在网络罪案而发出指示的门槛，应低于其他特定的刑事罪。

举例来说，若警方有理由怀疑某个社媒服务被用户用作非法放贷活动，可向社媒服务提供商发出两个指示，首先要求“内容屏蔽”，让本地民众无法浏览这个可疑用户，再来就是“用户限制”，阻止这名用户与本地民众进行交流。此外，若有人恶意散播文字或图像，煽动种族暴力，警方也可发出“停止通讯”的指示。

杨莉明说，犯罪团伙有时相当“怕输”，例如事先创建数以千计的空白网站，再找准时机激活、推送并诈骗公众。由于空白网站等准备工作不足以构成犯罪，当局以往束手无策。“面对这样的对手，希望大家能理解我们的反应，为何也要‘怕输’，并且谨慎小心。”

当局也将与在线服务提供商合作，以填补信息差。杨莉明解释说，一些骗子可能通过某个网络平台接触受害者，再转换至另一个网络平台行骗，第一个平台方通常不会意识到这是个骗局，只有经警方提醒才采取行动，因此有必要合作。

当局会经由业务守则深化合作。若网络平台未履行守则或指示，当局可进一步发出指令，限令他们执行，否则可能面对监禁或罚款等刑罚。对守则或指示有异议者，可以分别上诉到内政部和审查仲裁庭。

国会星期四（6日）继续开会。