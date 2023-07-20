两女疑争风吃醋 屋内互殴被捕

两名女子疑争风吃醋，在住宅单位内争吵，互丢东西，甚至大打出手，双方都挂彩，惊动警方和救护车到场，两人过后被捕。

这起事故发生在星期二（7月18日）晚上约10时40分，地点在花拉公园地铁站附近的星道（Sing Avenue）的一个单位。

热心读者林小姐（37岁）向《新明日报》指出，她在晚上8时许开始听到涉事单位传出骂人声响，过后甚至传出丢东西的声音，并持续长达约1小时。

住在附近的居民吴素丽（40岁）受访说，从争吵声中判断，相信是两名女子在互骂，两人都有中国口音。

“由于她们两人越吵越烈，而且还是相互丢东西，所以吸引不少人站在楼下观看，并有人报警。”

她说，当时共有四辆警车及一辆救护车到达现场，期间虽然警方进入该单位协助调解，但还是能陆续听到两人在激烈争吵。

“警方一直待到午夜12时都还在楼下。”

据邻居指出，里面住着一位中国籍男子，平时与他没有太多交流。

据《新明日报》了解，两名女子疑争风吃醋，齐齐上门对质后才发生争执。警方受询时证实接获上述投报，指一名47岁女子因涉嫌刑事恐吓被捕，另一名49岁女子则因公共滋扰（Public Nuisance）被捕，两人都受轻伤但拒绝送院，调查仍在进行中。

完整报道，请翻阅2023年7月20日的《新明日报》。