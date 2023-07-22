三苦主指同一公司 收16万装修却烂尾

为旧家翻新，三住户找到同一家公司进行装修，但装修商只进行了四成的工程后就失联，导致三住户共损失逾16万元，有者愤而报警。

其中一名苦主李先生（38岁）接受《新明日报》访问时透露，去年10月他找到一家在惹兰勿刹的装修公司，准备为女友在宏茂桥的三房式组屋装修，对方原本承诺会在今年农历新年前完工，岂料之后以诸多借口拖延，甚至在1月中旬拿了逾7万元的装修费后就失联，已完成四成装修工程也停了。

“我当时有报警，也发了报案纪录给对方，但他始终没回应，不听电话也没回复简讯，无奈下我们只能再花逾2万元，找另一家装修公司来完成剩余工程。”

他指当初是朋友介绍才在惹兰勿刹找到这家装修公司，今年3月再次上门时，发现公司已变成了按摩院。

另一苦主洛哲（48岁，技术员）受访说，去年9月帮住在榜鹅的叔叔找到这家装修公司，要花逾4万元装修客厅和厨房，同样在付了95%的款项后，对方就失联了，装修工程也只完成六成。

“当我们付钱后，装修商就以人手不足和员工感染冠病等借口一再拖延，直到去年12月15日，对方说会有人将材料送来家里，但我等了一天都不见人影，隔日追问时对方却说不知情，过后就将我拉黑，我只好再花1万5000元找新的装修商完成工程。”

完整报道，请翻阅2023年7月22日的《新明日报》。