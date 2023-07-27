维文：东帝汶加入亚细安不简单 新加坡将助力建设

东帝汶想加入亚细安的决心毋庸置疑，但这不会是个简单的过程，跟随而来的是责任和义务。新加坡秉持着提高和加强东帝汶能力的态度，协助他们在加入亚细安过程中履行责任。

外交部长维文医生星期三（7月26日）在总结东帝汶的访问行程，接受随行新加坡媒体采访时，发表上述看法。

维文说，根据他与东帝汶领导人的对话，在亚细安区域架构中占有一席之地，对他们来说是国家发展历程的一部分。但他们也很务实，知道其中过程并不容易，比如须签署的经济协议就多达66项，而当中包含了所须承担的责任和义务。

维文在过去四天会见了东帝汶总统拉莫斯-奥尔塔（Jose Ramos-Horta）和总理古斯芒（Xanana Gusmao）等政要。

他强调，新加坡致力于协助东帝汶达成目标，为此正确的方法是专注在能力建设上，帮助他们振兴经济、为年轻人提供机会。“我认为整个旅途、路线图，比确切正式加入（亚细安）的时间表和日期更为重要。”

我国去年12月推出“新加坡—东帝汶亚细安就绪支援”（Singapore—Timor-Leste ASEAN Readiness Support）配套，协助当地官员和公务员为加入亚细安的艰巨过程做准备。

今年已有新加坡团队到东帝汶与当地人员交流，包括如何做会议记录和将决定转化为行动计划。新加坡也将继续派遣团队和邀请东帝汶人员来新，相互交流与学习。

维文：东帝汶存在巨大潜能

谈及东帝汶的潜力，维文说，这个国家人口年轻，在土地、农业、旅游业和经济等方面有许多机会，特别是石油和天然气在接下来几十年的发展。这对本地公司将会是寻找经济商机和投资的另一个前沿领域。

他提到，新加坡企业对东帝汶的兴趣，也显示了他们肯定这个国家的巨大经济潜力。“东帝汶的计划是利用这些自然资源为下一代创造机会。我对他们将在某个时候实现经济起飞感到乐观。”

维文到访期间，也会见了在东帝汶有发展项目的新加坡企业Pelican Paradise集团和智慧控股集团。

再过两年到四年，他们将分别为东帝汶带来首座豪华公寓、拥有300间客房和10座别墅的度假村，以及楼高23层的综合用途建筑。

Pelican Paradise集团由新加坡人王汉楠创立，儿子王淳利也参与推动在东帝汶的综合项目。整个项目占地556公顷，相等于1000个足球场的面积。

第一阶段主要为服务式公寓和度假村，投资额约5亿美元（约6.64亿新元），将在2026年左右竣工。到时将为当地人创造1200个工作岗位。

第二阶段有国际学校、酒店、高尔夫球场和商业中心等一系列项目，预计投资额达10亿美元。

王淳利也认为，他们在东帝汶发展的另一个理由是可以传授技能给当地人。“特别是随着东帝汶加入亚细安，他们不只须要有可以举办会议的场地，也须要接受培训以管理这些设施。”

智慧控股集团则在东帝汶发展包含零售、酒店和办公空间的综合项目东帝汶滨海广场，以及零售与服务式公寓集一体的东帝汶中央广场。

这两个总值约8000万美元的项目，预计2025年完工。

智慧控股集团总裁林焕章说，随着东帝汶的发展，加上秀丽的自然景观和丰富的海洋生物，吸引着越来越多人到这个国家投资和旅游。优质的办公空间、商务住宅和酒店的需求因此很大，四处充满着商机。