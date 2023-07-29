餐厅欠租遭换锁 女老板硬闯被捕

餐厅女老板被指拖欠租金不还，业主上门更换锁头，期间女老板称被对方用棍架在脖子，情急下也尝试冲进餐厅，结果被警方上铐带走。业主受访指对方已拖欠六个月租金，不得已才换锁。

这名被指拖欠租金的事主是芽笼路烤鱼店的女老板张女士。她受访时告诉《新明日报》，去年9月顶下芽笼的店面，开始经营烤鱼生意。

她说，今年4月因财务碰到一点状况，所以只能迟交租金，因此要求业主通融，但之后还是有偿还，岂料业主自此一直找她麻烦，甚至在5月时还更换店里锁头、在大门挂上告示指她因迟交租金才不让她做生意，直到她打电话跟业主沟通，并支付开锁费后才开门。

据张女士所称，业主7月又再次换锁，她只好自己请人来开门。她说，几天后去开店时，业主夫妇居然出现在门前，不让她开门营业。

“我要开门时，业主的老婆抓住我的手不放。业主甚至拿着棍子，架在我脖子不让我开门。”

张女士称，附近店家见状后来搭救，也有人报警，才平息事件。

针对张女士的说法，业主太太玛丽解释，对方至今已经拖欠了六个月的租金，他们才会被迫锁门。

“我本身有几家店出租给人，其他店家都按时交租，彼此也保持良好的关系，我的目的只是要收租，如果张女士按时交租，我没有必要为难她。”

她说，当天张女士再度因锁门的问题大闹时，他们只好选择报警，虽然有警员在场，张女士依旧没有收敛。

“当我们开门后，她就发疯似的要冲进店内，最终被警方上手铐带走。

虽然一名被指是业主的男子被拍下手持木棍的照片，但玛丽说他们并没有拿木棍，也否认用木棍架在女老板的脖子。

警方受询时指出，当局在7月4日下午约2时05分接获投报，一名52岁女子因公共滋扰被逮捕，调查仍进行中。

完整报道，请翻阅2023年7月29日的《新明日报》。