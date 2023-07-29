原系主任涉嫌抄袭 南大中文系主任换人

涉嫌抄袭学生论文而接受学校调查的南洋理工大学中文系主任曲景毅副教授已不再担任系主任一职，改由游俊豪副教授担任代理中文系主任。

《联合早报》星期六（7月29日）中午在南大中文系网站上看到，中文系主任一职显示由游俊豪出任，而自2022年4月起担任中文系主任的曲景毅，职位则显示为中华语言文化中心副主任。

南大发言人傍晚答复记者询问时，没有回应更换中文系主任一事。与此同时，南大中文系网页也于傍晚更新，在游俊豪的中文系主任职衔前加上“代理”，同时也标明，游俊豪代理中文系主任的任期，从本周五（28日）起生效。

游俊豪曾于2016年6月29日至2022年4月间出任南大中文系主任，之后由曲景毅接任。

《联合早报》早前报道，有网民在社交网站Reddit上指出，曲景毅2018年用英文发表的学术论文“Escape as a Mode of Existence: Ruan Ji’s Escapism Complex”（译为“逃避作为一种生存方式：阮籍的逃避主义情结”），与一名南大学生2014年的中文毕业论文存在大量雷同，有将中文论文翻译成英文的抄袭嫌疑。

南大发言人星期四（27日）答复《联合早报》询问时说，已经针对抄袭事件展开调查，并会严肃对待学术不端行为的指控。

根据曲景毅在南大网页上的资料，他拥有北京大学与威斯康星大学麦迪逊分校联合颁发的博士学位，曾任上海同济大学客座教授、伦敦大学访问学者、哈佛大学研究员兼访问学者、威斯康星大学麦迪逊分校荣誉研究员。他也曾获得新加坡教育部、新加坡文物局等机构颁发的多项奖学金，以及南洋教育奖、中国政府奖学金、北京大学博士生全额奖学金等。

此外，曲景毅在中港台、美国、英国、澳大利亚、加拿大、西班牙、马来西亚、新加坡等地发表中英文论著100余篇，其中85篇是2010年加入南大后发表的。