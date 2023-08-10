国大医学组织与工会合作开办培训学院

新加坡国立大学医学组织与工会合作开办新学院，为不同专业和层级的雇员提供各项职业和个人发展课程。预计国大医学组织的1万6000名雇员能从中受惠，为迎接医药领域的未来挑战做好准备。

新学院名为国大医学组织学院，由国大医学组织联同保健服务雇员联合会、职总恒习和职总就业与职能培训中心合作成立的医疗保健学院（Healthcare Academy） 合办，旨在提供一站式的学习、创新、交流和知识分享平台。这也是本地首个由公共医疗集群和工会合作开办的学院。

学院由四个中心组成，分别为国大医学组织的1万6000名医生、护士、医疗保健人员，以及行政和辅助人员提供专门的课程和培训。这些雇员可免费报读课程。

王乙康为学院主持推介式并致辞

卫生部长王乙康星期四（8月10日）早上在国大医学组织和保健服务雇员联合会国庆敬礼仪式上，为学院主持推介式。他在致辞时指出，国大医学组织成立学院，以及为所有雇员落实个人发展蓝图，并非易事。虽然不一定会对每个人都有用，却是好的开始。

他说：“本地医疗系统正面对重大的变革，无论是护士、病患服务联系员或药剂师，医疗人员的工作都会随着时间而改变。当我们将医疗保健从医院转移到社区，医疗人员的工作和职责有机会不断演化。要让未来的医护人员能胜任新职责，就必须通过培训。”

国大医学组织集团首席人力资源总监张美莲介绍，学院在今年4月开始开办课程，已有超过8000名雇员完成领导力培养和组织文化相关等10项课程。学院预计近期推出超过40项课程，也会根据实际需求，不断增加课程选择，确保雇员可通过进修，跟上快速发展的医疗领域。

学院希望培训雇员三类不同技能

保健服务雇员联合会会长丹娜乐芝米（K Thanaletchimi）说，学院希望培训雇员三类不同技能，包括和他们专业相关的技术技能、沟通和解决问题等基础适应技能，以及同最新科技相关的科技技能。在课程中，工会能扮演的重要角色包括了解雇员的心态，让他们学习如何应对和适应变化，也通过辅导来确保雇员建立韧性，愿意接受工作改变。工会也能传达雇员观点和担忧，协助制定未来课程的方向。

除了内部的课程，雇员也可报读医疗保健学院、职总恒习和职总就业与职能培训中心推出的课程，包括职总恒习培训体验平台的7万5000个线上微型课程，随时随地接受技能培训。

课程助力主管更好地辅导下属

黄廷方综合医院和裕廊社区医院综合医疗保健及社区营运高级主任纪仲雁客座副教授，刚在上个月上了学院开办的辅导课程，学习如何更好地辅导属下700名综合医疗保健人员，为他们提供实用的反馈。两天的课程也让她有机会和集团其他主管交流，互相沟通想法和分享心得。

她说：“我报读课程也是想体验这个课程是否会对其他主管有用，尤其是刚开始管理员工的新任主管。我很期待能在工作中运用这些新学的技巧，让我能更好地辅导下属。虽然我已经有14年的管理经验，但还是从课程中学到很多新知识，例如更了解年轻一代雇员的想法，以及如何同他们交流。”