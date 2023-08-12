东北区交通补助计划扩大 更多低收入家庭学生受益

黄银川

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发布 / 2023年8月12日 10:00 PM
东北社理会与企业合作伙伴星期六在人协勿洛蓄水池百盛亲水天地举行水上活动，让学校交通补助和救济计划的受惠学生参与。（特约沈康雄摄）
东北社理会与企业合作伙伴星期六在人协勿洛蓄水池百盛亲水天地举行水上活动，让学校交通补助和救济计划的受惠学生参与。（特约沈康雄摄）

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为减轻低收入家庭与学生的经济负担，东北社区发展理事会提高受益学生的交通补贴，并扩大补贴范围，让初级学院、理工学院、工艺教育学院和大学学生也能受惠。

2020年推出的东北区学校交通补贴（North East CDC’s School Transport Subsidy），即日起更名为东北区学校交通补助和救济计划（STARS @ North East）。

也是淡滨尼集选区议员的东北区市长朱倍庆指出：“随着生活费不断上涨，这个计划希望让国家的未来栋梁，能够在不受经济限制、缓解经济负担的情况下，安心接受学校的教育。”　

在新计划下，低收入家庭中小学生的交通津贴额将增加一倍，从原本的每年180元提高至360元，一次过发放。

此外，补贴范围也扩大，不再只是中小学生受惠，就读初院、理工学院、工教院和大学的低收入家庭学生也能获得交通补贴。

其中，初院、理工学院和工教院的学生，将获得每年650元的交通补贴，分四次发放，即每季162元五角。大学生则可获得每年1000元，同样按季发放，每季250元。

东北区学校交通补贴推出三年来，总共帮助了1300名学生。预计新计划在这个月中推出后，能够帮助多500名学生减轻经济负担。

东北社理会与企业合作伙伴高顶国际（TOP International Holding）星期六（8月12日）在人民协会勿洛蓄水池百盛亲水天地举行水上活动，让学校交通补助和救济计划的受惠学生参与。这次活动也成功募集到5万元，所有款项将用于相关计划的交通补贴。

工厂生产员吴鸿微（31岁）与巴士车长丈夫育有四名孩子，其中三个读小学的孩子都可获得交通补贴。吴鸿微说，孩子们的上下课时间都不一样，他们可以用交通补贴去学校上课或是去补习，甚至到医院复诊，减轻家庭的生活开销。

15岁的穆罕默德阿利姆（Muhammad Aleem Hakim）就读康培中学，平日从淡滨尼住家乘搭公共交通工具到位于三巴旺的学校，周末则会去回教堂祈祷。他平均每天得在交通上花费五元，如今获得交通补贴，可以减轻父母的负担，省下的钱也能用于其他开销，比如给妹妹买奶粉或尿片。

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