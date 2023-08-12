东北区交通补助计划扩大 更多低收入家庭学生受益

为减轻低收入家庭与学生的经济负担，东北社区发展理事会提高受益学生的交通补贴，并扩大补贴范围，让初级学院、理工学院、工艺教育学院和大学学生也能受惠。

2020年推出的东北区学校交通补贴（North East CDC’s School Transport Subsidy），即日起更名为东北区学校交通补助和救济计划（STARS @ North East）。

也是淡滨尼集选区议员的东北区市长朱倍庆指出：“随着生活费不断上涨，这个计划希望让国家的未来栋梁，能够在不受经济限制、缓解经济负担的情况下，安心接受学校的教育。”

在新计划下，低收入家庭中小学生的交通津贴额将增加一倍，从原本的每年180元提高至360元，一次过发放。

此外，补贴范围也扩大，不再只是中小学生受惠，就读初院、理工学院、工教院和大学的低收入家庭学生也能获得交通补贴。

其中，初院、理工学院和工教院的学生，将获得每年650元的交通补贴，分四次发放，即每季162元五角。大学生则可获得每年1000元，同样按季发放，每季250元。

东北区学校交通补贴推出三年来，总共帮助了1300名学生。预计新计划在这个月中推出后，能够帮助多500名学生减轻经济负担。

东北社理会与企业合作伙伴高顶国际（TOP International Holding）星期六（8月12日）在人民协会勿洛蓄水池百盛亲水天地举行水上活动，让学校交通补助和救济计划的受惠学生参与。这次活动也成功募集到5万元，所有款项将用于相关计划的交通补贴。

工厂生产员吴鸿微（31岁）与巴士车长丈夫育有四名孩子，其中三个读小学的孩子都可获得交通补贴。吴鸿微说，孩子们的上下课时间都不一样，他们可以用交通补贴去学校上课或是去补习，甚至到医院复诊，减轻家庭的生活开销。

15岁的穆罕默德阿利姆（Muhammad Aleem Hakim）就读康培中学，平日从淡滨尼住家乘搭公共交通工具到位于三巴旺的学校，周末则会去回教堂祈祷。他平均每天得在交通上花费五元，如今获得交通补贴，可以减轻父母的负担，省下的钱也能用于其他开销，比如给妹妹买奶粉或尿片。