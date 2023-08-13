中年妇养逾40只猫 邻居诉：臭味熏天

中年妇被指在组屋单位内饲养超过40只猫，但因疏于照料，臭味熏天，让附近邻居苦不堪言。

被指在单位内饲养多只猫的妇女居住在宏茂桥3道第323座组屋。

宏茂桥3道第323座一个单位内有多只猫，带来卫生问题，让邻居苦不堪言。（蔡振鸿摄）

其中一名不愿具名的邻居透露，该妇女约三年前开始在屋内养猫，起初只有几只，但过后却越养越多，如今已经有约40只。

“妇女和丈夫大约在一年半前搬走，留下这些猫，偶尔才会回来喂它们和打扫。”

该邻居说，那些猫在里面除了经常打架而发出吵杂声外，偶尔也会跑出单位。

她指出，此前曾有小猫从门口和窗户的缝隙爬出来，并在走廊上游荡，担心它们可能会抓伤小孩。

“除了这些问题，最严重的就是排泄物，现在只要经过该户人家的门前时，就能闻到臭味，且臭味也经常飘散到外面，让人只能紧闭窗户。”

另一名住户黎女士（45岁）则透露，此前曾有当局人员上门，但问题始终没有获得妥善解决。“当局不能随意进入该单位，而养猫的妇女也不愿遵守当局的规定。”

记者日前走访该处时，发现确实有阵阵臭味不断从屋内传出，但目测目前里面只有十多只猫。

猫咪见到有人走近时，就跳上来查看。（蔡振鸿摄）

当局调查：猫咪状况良好

建屋局和动物与兽医事务组（AVS）联合发出文告，指已进行调查，发现猫的状况良好。

文告指出，在今年4月两个单位联合展开的调查中，发现单位内的猫总体状况良好，当局也联系上猫主人，对方一直都有在定期喂养和为猫安排新住所。目前当局将继续关注此事。

新加坡防止虐待动物协会（SPCA）执行理事长桑卡尔受询时表示，他们已向猫主提出协助安置猫，以及提供兽医服务来确保猫的健康，但都被屋主拒绝。她说，由于他们无法擅自将猫咪带走，因此只能将此事呈报给当局，希望当局能尽快采取行动。

完整报道，请翻阅2023年8月13日的《新明日报》。