七年非礼性侵28人 青年判监15年鞭八下

他年仅14岁就开始在游乐场和学校非礼性侵同学与邻居孩童；甚至在毕业后穿上旧校服，回返校园寻找“猎物”，非礼在籍男学生。在长达七年的犯案期间，他一共对28名受害人伸出狼爪。

现年24岁的被告一共面对43项性侵、非礼，抵触儿童与青少年法令等控状。他早前已在高庭认罪，星期一（8月14日）被判坐牢15年、打鞭八下。

被告在2013年至2020年之间犯案，28个受害者中，男生占大多数。由于被告最初犯案时未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不准刊登被告名字或透露他的身份。

在住家附近游乐场侵犯多名孩童

据控方揭露的案情，2013年至2016年之间，即被告在14岁至17岁期间，他在住家附近的一个游乐场，侵犯多名年纪比他小的孩童。

2013年8月某一天，被告经过游乐场，看见一名七岁女童和她的弟弟玩耍。不怀好意的被告上前认识这对小姐弟，并且建议一起玩捉迷藏；实际上，被告想借此游戏将两姐弟分开。

被告吩咐弟弟跑到一棵大树后慢慢地数号码，他则带着女童一起躲起来。被告趁机抱住女童，拉过女童的手，让她触摸自己的身体，之后还让女童为自己口交。

2013年8月至隔年12月之间，被告在住家附近跑步时，盯上在游乐场玩耍的一对小兄弟。考虑到年纪较小的男童应该难辨是非，被告决定选择向弟弟下手。被告同样以一起玩耍为借口，脱下裤子，指示弟弟抚摸他的身体、为他口交。

校方曾安排被告接受辅导

除了在游乐场犯案，被告也在学校找机会非礼同学们。有一次，当时读中二的被告与一名男同学坐在课室内；被告借故替同学按摩他的手，然后趁同学打瞌睡时，用同学的手抚摸自己。同学突然醒过来，看见被告裸露的下体，他决定向老师告状，校方事后安排被告接受辅导。

另外，被告曾在戏院看电影以及参加课外活动时，非礼两名学弟。国民服役期间，被告趁大伙儿睡着后，拉住一名同僚的手抚摸自己。他也会拍下不同受害人的手脚照片，以满足自己的性欲。

2020年2月28日傍晚时分，当时21岁的被告穿上旧校服，混入他曾经求学的中学校舍。被告在校园内遇见一名13岁男学生，他向对方谎称自己是在籍学生，须与同校学生做视频访问。男学生不疑有他，跟着被告去到附近购物商场的楼梯口。被告先拍下男学生的手脚照片，接着用男学生的手抚摸自己，以及用鼻子触摸男学生的脚。

在被告犯案的首几年，有至少四名受害人的家长向学校投诉；校方事后安排被告接受辅导，劝被告的母亲带儿子寻求心理治疗，但这些都未能阻止被告一而再地犯案。2020年，至少三名受害人前去报警，被告同年10月被捕后，一直还押监狱。

高庭法官符晓平指出，她在量刑时考虑到被告年纪轻，以及他的智商低于正常水平等因素。她劝被告在牢里好好地学习一技之长，并且接受所须的精神科与心理治疗，以免重蹈覆辙，因为被告完成服刑后，仍有很长的路要走。