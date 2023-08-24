盗94岁雇主近17万元存款 女佣监28月

印尼女佣陪94岁老雇主去提款，记下提款卡密码后，在九个月内，近200次到不同提款机盗提近17万元现金，星期四（8月24日）早上被判坐牢28个月。

来自印度尼西亚的西蒂诺燕蒂（41岁）被控三项偷窃罪，她星期四早上承认其中一项，余项交由法官下判时一并考虑。

调查揭露，被告在位于明地迷亚一带惹兰司马巴（Jalan Semerbak）的一间洋房当女佣。她主要的职务是照顾雇主的三个孩子，以及负责家务。家中还有另一个女佣主要照顾雇主年迈的父亲（94岁）。

去年某天，被告陪老雇主到提款机提款，当时就记下了提款卡密码，并留意老雇主把提款卡放在钱包里，而该钱包就收在他房内。

根据控状，被告在2022年7月10日到今年4月7日，共197次盗提老雇主的钱，总额超过16万9500元。

被告的雇主于今年4月18日发现有人从父亲的银行户头提出庞大数额，随之报警。

被告被捕前，还被发现于5月1日偷了雇主的100元现金。

被告求情时承认自己的罪行，并为自己的行为道歉。她也说，家中还有个六岁的孩子以及患高血压和心脏疾病的母亲，一家人都靠她养，恳求法官从轻发落。

法官下判时语重心长说，希望被告能就此吸取教训，出狱后不再犯法，最终判她坐牢28个月。

完整报道，请翻阅2023年8月24日的《新明日报》。