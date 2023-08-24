10亿洗钱案 10被告律师费或达千万元

涉及10亿元洗钱案的10名被告纷纷聘请本地资深律师。律师界的同行估计，律师费或高达1000万元。

新加坡警方近日侦破一起涉及约10亿元的洗黑钱案，逮捕九男一女，并将他们控上法庭。10名被告分别是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）和王德海（34岁）。他们持有不同国家护照，但原籍都是中国福建。

案件星期三（8月23日）在国家法庭再次过堂，10人都有代表律师。

其中，苏海金的代表律师是李及李律师事务所的郑惠龙律师团队；苏宝林则由柯吴律师事务所刑事部门主管苏呢尔（Sunil Sudheesan）律师的团队代表。

张瑞金和林宝英夫妻由俊昭法律事务所的吕俊昭代表；王德海与王宝森两人则都由Lighthouse Law律师事务所的黄恒毅代表。

记者发现，10人聘任的都是资深律师或在各自律师行担任合伙人、部门主管等角色，相信律师费不菲。

记者向法律界同行询问后得知，一名有超过15年执业经验的资深律师，每小时的律师费约1000元或以上。不过，不少律师在处理类似刑事案时，基本会先跟客户谈好过堂、审讯等每个阶段的一笔费用。

另一名不愿透露姓名的律师则估计说，每一名被告至少得花30万元，甚至高达100万元的律师费应付此案。

换言之，10名被告的律师费总共或高达1000万元。

完整报道，请翻阅2023年8月24日的《新明日报》。