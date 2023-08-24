总统选举首轮竞选广播 陈钦亮发言全文

本届总统选举的第一轮竞选广播，星期四（8月24日）晚间7时通过电视和电台播出。第三名发表参选立场的是职总英康前总裁陈钦亮。以下是陈钦亮的华语讲稿：

我竞选来临的总统选举，是为了让新加坡人有机会，投票选出一位独立于政府的总统。

总统必须履行宪法规定的两项关键职责，既是保管国家储备金，并维持公共服务的诚信。如果我当选，我将以勤勉诚实，尽我所能，履行宪法规定的职责。

我现在说明，如果我当选总统，我打算如何履行这两项关键职责。

首先谈第一项职责。我们过去的储备金是一笔庞大的数目，可能高达几千亿元，甚至更多。至关重要的是，确保储备金的稳健投资，在五年或更长时间内得到良好的长期回报率，并且不会面临高风险。

除了确保储备金的谨慎投资，我将与政府合作，确保明智地使用过去的储备金，造福这一代人民和未来子孙。

我现在谈第二项职责。同样至关重要的是，我们在公共服务的最高层，有适合的人。我们还是会继续重视那些具有卓越思维能力的学者的贡献，同时，对于那些有多年实际工作的人，也应该重视他们的知识和经验。

我们需要不同类型的人，有才能的，和有实际经验的人，组成一个好团队。我希望看到那些从多年奉献服务中获得知识和实际经验的人，有机会晋升为领导。

以上的因素，将会影响我批准，被推荐委任为最高层的公共服务人员。

凭着在职总英康保险合作社担任总裁30年的知识和经验，我有信心能够很好地履行这两项关键职责。我这样做是以新加坡人的利益为出发点。

现在我必须澄清，我无意与民选政府对抗。相反地，我会与政府合作，以实现上述目标。

陈钦亮的传单设计简单，只有明信片大小。正面是他的照片和中英文名字，背面是鱼尾狮和市中心的风景。（曾坤顺摄）

我的愿景是建设一个国民团结、和谐共处的国家。我相信，当人们感到经济上有保障，并能够超越眼前的担忧，思考我们社会的更大利益时，他们就会团结起来。

这就是50年前新加坡人感受到的团结和自豪的精神。我们需要重新点燃这种精神。

我出身贫穷家庭。在我75年的生涯，我一直与普通民众打交道。我了解他们的艰辛和抱负。如果我当选总统，我依旧将与普通民众保持密切联系。我相信接触民心，就能最好地履行我的职责。

我恳请大家的支持，给我强而有力的授权，以让我能够提供独立的视角，并与执政政府合作，应付未来的挑战。

谢谢。

（讲稿由总统候选人团队提供）