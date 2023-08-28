就业准证计分制9月生效 人力部公布本地PMET薪资基准

9月1日起，面向外籍白领人士的就业准证申请采取计分制。人力部公布向本地前三分之一专业人士、经理、执行员与技师收入看齐的薪资基准，不同行业聘请外籍雇员的薪水得分要求各异，但申请者年龄越大，就需要更高的固定月薪才能达到得分要求。

不过人力资源顾问提醒，无法给予具竞争力薪资的企业，日后要聘请外籍雇员难度增加，也会面对本地雇员要求涨薪的压力。

人力部在参考部门研究与统计处的年度综合劳动力调查数据并调整后，首次在网站列出22个行业及年龄23岁至45岁本地专业人士、经理、执行员与技师（PMET），在同行排第65百分位及第90百分位的收入数据，供雇主参考。

不同行业的薪资基准差距显著，且年龄越高差距越大，其中从事银行、金融、保险、资讯通信和专业服务的PMET收入更高。

举例说，一名来自资讯通信业、年龄35岁的就业准证（Employment Pass，简称EP）申请者，每月包括基本薪水和固定津贴在内的固定月薪达9252元，可在新计分制薪水项目下取得10分。不过同样年龄、从事餐饮服务的申请者，若有5081元月薪就可得10分。

人力部：预计每年3月公布新薪资基准

人力部发言人在答复《联合早报》询问时透露，薪资基准会每年更新。预计在每年3月公布的新薪资基准，适用于同年9月后提呈的EP申请。

人力部去年宣布今年9月起，实施互补专才评估框架（Complementarity Assessment Framework，简称COMPASS)。企业须在四个基本项目和两个加分项目，包括薪水、学历、企业雇员多元化及支持聘用本地人等评估中，取得至少40分，才能帮外籍雇员申请新EP。至于准证更新的申请，明年9月起得达到有关要求。

此外，EP申请者最低月薪须有5000元，金融服务业则是5500元，薪水要求会随着年龄增长而增加。

在COMPASS框架下，不同项目的分数可以互补，例如聘请的外籍雇员薪水，若未达同行本地PMET收入前三分之一，也可在其他项目取分。例如，持大学文凭可拿10分，而毕业自人力部认可的顶级学府者，可取得20分，只要累计40分，申请就可通过。

雇联：新框架让企业更清楚确定地规划人力

新加坡全国雇主联合会执行理事长沈锦源接受《联合早报》访问时说，新框架能让企业更清楚和确定地规划人力。雇主可通过myMOM网站的职场洞察工具（Workforce Insights Tool），了解在基本项目如雇员多元化和本地PMET比率上，可取得的分数。

询及公布PMET薪资基准后，本地雇员可能从中知晓外籍同事薪水，沈锦源指为了内部公平，雇主会视雇员为企业带来的价值，提供相称的薪酬。

“也没必要为了让外籍雇员获得EP，就提供更高的工资，雇主可考虑为他们申请S准证。”

S准证适用于准专业人员和技师，9月起薪金门槛将调高至3150元。

咨询公司CM1总经理彭玲玲直言，如果不符合收入和学历要求，未来外籍PMET想来本地工作会更难。她透露，目前客户咨询量已比上半年低，“我们会优先呈交已经在办理的客户申请。”

CM1公司的客户主要来自金融、贸易和服务行业的雇主和专才。