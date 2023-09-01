王乙康：活跃乐龄中心应转型 吸引年长者过健康生活

政府将推出乐龄SG计划，活跃乐龄中心也应该发展新的运作模式，吸引年长者前去参与社交，以保持活跃生活。我国也应通过远程医疗服务，让年长者减少到急诊部门或综合诊疗所求医。

卫生部长王乙康星期四（8月31日）在第15届全国医学卓越奖颁奖礼上致辞时，谈到活跃乐龄中心的转型课题。

助年长者保持健康生活 降低社交孤立风险

他说，卫生部希望让更多年长者，在家中或社区保持活跃和健康生活，因此已经同多家机构合作，推出各种计划。例如，今年推出幸福老龄化行动计划、推广慈怀疗护，以及健康SG计划。政府也准备推出乐龄SG计划（Age Well SG），以促进年长者的健康，并为他们降低社交孤立的风险。

李显龙总理在今年国庆群众大会演讲中宣布，政府将推出乐龄SG计划，与早前启动的健康SG计划相辅相成。当局将在未来几个月公布更多有关详情。

王乙康强调，我国在加强社区和居家护理服务能力的同时，仍须继续重视和肯定我国在医疗研究与服务方面的传统优势。

六位杰出临床医生科学家 获颁全国医学卓越奖

今年就有六位杰出的临床医生和科学家获颁全国医学卓越奖。荣获全国卓越临床医生奖的是新加坡国立癌症中心总裁黄殷祺教授，他是海内外知名的血液学权威。此奖项表彰他对病患的服务与奉献精神、引领血液肿瘤学和干细胞移植的科研成就，以及领导国立癌症中心的卓越表现。

黄殷祺也为本地多项临床服务的创立做出积极贡献，包括建立新加坡脐带血银行并担任首任医疗主任，以及建立杜克—国大细胞治疗中心和再生医学研究所。他在血液学方面研究成果斐然，发表了超过140篇论文，并拥有两项关于培养血液干细胞和治疗自身免疫性疾病的专利。

他说：“虽然血癌患者的治疗效果和生存率都已获得大幅提高，但我们还可以进一步改善病患的护理。通过细胞和基因来治疗癌症和其他疾病是革命性的，也是医学的下一个前沿领域。这就是为什么我会成立这两个机构来培训、协调和落实新颖治疗方式。”

陈笃生医院预防与控制部主任、兼任副教授洪诗娉获全国卓越临床医生导师奖。她说，临床指导是医疗教育重要的一环，包括指导医生在医治病患时，须示范如何与病患和同事沟通。她认为，每一名医生都能成为其他医生的导师，而优秀导师最重要的是要懂得聆听。

樟宜综合医院的EAGLEcare项目则是今年团体奖的唯一得主。医院老年病科组顾问医生连宗谦介绍，这个项目是同本地两家疗养院合作，为疗养院的460名员工进行老年护理与慈怀疗护相关的培训，目的是降低疗养院住户的入院率，并提高他们的生活质量，让几乎所有住户都可以选择接受治疗或离世地点。

今年全国医学卓越奖的其他得奖者包括获全国卓越临床医生奖的新加坡国立大学心脏中心高级顾问医生陈淮沁、获全国卓越临床科学家奖的杨潞龄医学院和国大医院妇产科主任楚兰尼副教授（Mahesh Choolani）、获全国卓越临床医生导师奖的中央医院风湿病与免疫学高级顾问医生汤普（Julian Thumboo）教授，以及获全国卓越医生教育者奖的国立脑神经医学院高级顾问医生陈俊杰副教授。