业内人预测 逾50中元会或解散

中元会经费不足与后继无人问题依旧，厦门街食物中心联合中元会日前也最后一次办歌台，受访人士预测今年七月后或有五六十个中元会解散与10多场歌台将停办。

其中包括有40年历史的“厦门街食物中心联合中元会”自8月19日办歌台后，将走入历史，日后将改为聚餐形式庆赞中元。

中元会财政廖宝香（61岁）受访说，举办中元会并非表面看起来那么简单，从农历五月就要开始忙碌，而理事的年纪都是五六十岁以上，渐渐力不从心。

“我们征询过所有摊贩的意见后才做这个决定，但因无人接手，只好无奈停办。”

自从她接手后，最多时曾筵开44席，今年则只有自由餐，同时也敬告神明，这是最后一次办歌台。

“我们去年也没有办，那时虽防疫措施已放宽，但情况仍不明朗，担心准备好后突然被喊停，日后将改为在神台前举办小型聚会，摊贩自行带食物过来拜拜聚餐即可。”

针对又有中元会停办歌台，许桂荧认为，主要是现在年轻人不愿意加入中元会，加上在疫情期间，一些理事看到即使没办中元会或歌台，也不会造成太大影响，才选择停办。

一旦停办后复办的几率就非常小，若是新的组屋区，也要有人召集才有望再办，她也已多年不曾听说有新的中元会出现。

资深喊标人林清河（61岁）受访预测，今年后或会有五六十个中元会将解散。“主要是疫情那几年，很多中元会都花光经费，如今行情不太好，找人捐款难，今年的标金也喊不高，打消不少中元会复办念头。”

完整报道，请翻阅2023年9月1日的《新明日报》。