年轻选民首次投选总统 希望他独立廉正关注民生

六年一次的我国总统选举，隔了12年再次举行，许多年轻选民是第一次投票选总统。

许慧恩（29岁，银行业者）说：“投票是公民的义务，第一次参与，我觉得自己有了话语权。我认为总统应该在代表新加坡的同时，保持独立且平衡。”

总统竞选期间无法亲自和候选人互动交流，蔡家璁（22岁，学生）主要通过社交媒体了解三名候选人，他最关注的课题是总统是否独立，以及如何贴近民生。“总统是管理国家储备金的第二把钥匙，在政府需要动用的时候必须保持独立才可以确保使用恰当。此外，我也觉得总统需要和民众建立关系，了解他们并取得信任。”

蔡家璁到设在榜鹅住家附近的河道小学投票站投票，他说整个过程快速顺畅，只用了不到10分钟，期间也没有遇到任何故障。他觉得，选举局设网站让人们在出门投票前，先了解排队情况，这种安排非常方便。

选民在进入投票站后出示身份证和投票卡，由工作人员扫描后就可前往投票区投票。尽管位于榜鹅河道小学的投票站早上出现人龙，但情况在一小时内基本见缓。（谢智扬摄）

同样也是“首投族”的林晓洁（27岁，活跃乐龄中心员工），一大早就到裕廊住家附近的组屋底层投票站排队。她说，她在投票前做足了功课，例如上网查看每个候选人之前的工作和贡献。

林晓洁认为，总统最重要的品质是对人民好。“我因为工作的原因，每天会接触很多年长者，所以了解老龄生活的不容易，希望新总统能给年长者更多的支持，并且努力解决年长者护理领域的人力短缺问题。”

年轻选民关注的课题十分广泛，罗铭轩（22岁，大二学生）说，相信新上任的总统会保持廉正，并多关注弱势群体。“虽然我身边没有残障的家人和朋友，但是我希望新总统未来可以花更多心思在残障群体上，确保他们作为国家的一分子也能过上好生活。”

根据选举局答复，截至7月20日，在270万9455名合格选民中，大约有6.6%的选民是属于首次投票，他们之前未曾在全国选举和总统选举中投票。