尚达曼高票当选总统 9月14日就职

前国务资政尚达曼在第六届民选总统选举中取得压倒性胜利，以七成选票当选我国第九位总统。他将在9月14日宣誓就职。

选举官陈明锐星期六（9月2日）凌晨12时21分宣布正式计票结果。尚达曼取得174万6427张本地选票，或70.40%，黄国松得39万零41票（15.72%），陈钦亮则以34万4292票（13.88%）垫底。陈明锐也是建屋发展局局长。

尚达曼星期五（9月1日）晚间在抽样计票成绩揭晓后，于挤满了支持者的达曼裕廊巴刹和熟食中心接受记者访问。他说：“我相信，人们为我和我的理念所投下的一票，是对新加坡投下的信任票，也是对未来投下乐观的一票，让我们能够携手前进、相互支持。”

李总理保证政府将全力配合总统工作

李显龙总理在正式计票结果出炉后立即发表声明，表达对三名参选者挺身而出参加选举的感谢，他也非常高兴新加坡人能够行使投票权，选出下一位总统，而且在这一次选举中，选民和参选者都对总统的角色和职责有更好的了解。

李总理说：“尚达曼先生在公共服务领域有着长期杰出的记录，我完全有信心他将出色地履行总统的职责。”

他已经致电祝贺尚达曼当选，并向他保证政府将全力配合总统的工作。“尚达曼先生也表明会与政府密切合作。”

李总理也说，现在选举已经结束，他呼吁新加坡人再次团结起来应对未来挑战，建设一个更强大、团结的国家。

选举局较早于晚间10时42分公布抽样计票结果，尚达曼取得70%选票，黄国松和陈钦亮的得票率分别是16%和14%，这和最后成绩只有微小的差别。

黄国松：希望参选能鼓励优秀有能力者站出来为国服务

黄国松在抽样计票结果公布前抵达社交媒体团队的办公室。他当时神情凝重，但见到支持者和媒体之后，脸上还是露出微笑。

他受访时大方承认败选，并祝贺尚达曼获胜。黄国松也说，自己决定参选时，希望能为优秀且有能力的人树立榜样，鼓励他们站出来为国家服务，不论是参选总统、加入政府或者反对党。

“我的另一个目标是感谢国家给予我的一切。我将继续为国家服务，直到我生命的最后一刻。”

陈钦亮：会继续通过不同渠道 为人民疾苦和心愿发声

在家等候选举结果的陈钦亮，在抽样计票结果公布时向尚达曼表示诚挚的祝贺，并说希望对方在应对未来的挑战方面能取得更大的成功，为人民带来更好的生活。

他也说，接下来会听从家人的建议，过上放松、正常的生活，花更多时间陪伴孙儿们。“在我有空的时候，会继续尽自己的一分力量，通过不同渠道为人民的疾苦和心愿发声。”

陈钦亮的得票率比他上一次参加总统选举所获得的4.91%来得高，按柜金不会被没收。参选人要保住按柜金，得票率不可低于12.5%.

根据本地选票的计票结果，本届总统选举废票5万零152张，约等于1.98%。这比2011年总统选举的1.76%略高。

投票率则为93.4%，比2011年总统选举的94.8%来得低。

6694名前往10个海外投票站投票或通过邮寄方式投票的海外选民，他们的选票将在9月12日上午点算，届时三名参选人的得票总数将得到最后确认。由于尚达曼和黄国松的选票差距远远超过海外选民的人数，海外投票结果不会影响尚达曼当选总统。

哈莉玛总统将在9月13日卸任，尚达曼则会在隔天于总统府宣誓就职。