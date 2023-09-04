接替易华仁负责监管 陈诗龙：贪污调查不影响本地F1赛事

F1新加坡大奖赛不受贪污调查事件的影响，今年赛事期间，仍然有演唱会和一系列活动，既带动旅游业，也为本地企业带来收益，继续创造了不小的外溢经济效应。

负责贸易关系和F1新加坡大奖赛的交通部长易华仁被贪污调查局逮捕助查后，人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生已接过这项工作。星期天（9月3日）晚上，他出席在大巴窑建屋局中心广场举行的F1意大利大奖赛放映与互动活动时，谈到今年新加坡大奖赛的工作进展和场边活动。

在今年赛事前后几周内，新加坡将有28场会议会展与奖励旅游（MICE）的世界级活动。例如，米尔肯研究所（Milken Institute）亚洲峰会将再次在新加坡举行，汇聚学者专家以探讨后冠病时代的种种挑战，包括数码化是否会扩大贫富差距等议题。

“九成的外包都交给了本地的企业，你可以想象这是多大的经济效益。”

据陈诗龙了解，许多大型私募股权公司、对冲基金等代表，届时也将齐聚本地，预计他们会同时间进行多项商业交易与谈判。

陈诗龙说，新加坡自2008年起开始举办F1新加坡大奖赛，一直到2019年，创造的收益超过15亿元。

新加坡大奖赛工作已有序展开

“F1赛事给我国带来巨大的经济效应，也显著提升新加坡的知名度。因此，我们会继续将这个赛事办下去。”

今年7月11日，交通部长易华仁和酒店地产大亨王明星被贪污调查局逮捕助查。王明星被视为我国引进F1的主要推手，F1新加坡大奖赛也开创全球首个F1夜间赛事。王明星也创办新加坡赛车公司，负责本地赛事的管理和运营。易华仁2006年自担任贸工部政务部长以来，一直负责新加坡大奖赛事务。

被询及F1新加坡大奖赛是否受贪污调查案影响，陈诗龙说，一切正全速进行。他也强调，在当局调查结果出来前，无法进一步置评，但可以肯定的是，目前F1新加坡大奖赛的工作都在有序开展当中，这一激动人心的赛事十分令人期待。

谈到调查事件是否会对新加坡的声誉造成影响，陈诗龙认为，应该将贪污调查案与F1赛事分开来看待。他希望能够吸取更多经验，把赛事做得更好。

今年的F1新加坡大奖赛将于9月15日至17日举办。陈诗龙说，赛事的票务非常抢手，在23个观赛区中，16个观赛区的门票已经售罄。剩余的七个观赛区中，其中五个区域的门票也所剩无几。

由于滨海湾浮动舞台的重建工作，今年这一区域看台关闭，导致观众座位减少约了17%，赛事只开放了约25万个席位，因此赛事收入会小幅下降。

去年，为期三天的F1新加坡大奖赛创下30万2000人到现场观赛的纪录，今年为针对浮动舞台关闭的问题，主办方已在多个地点增设约1万个座位，以应对观众的观赛需求。