书法展巡回到老家 蔡澜：愿汉字种子植年轻人脑中

被誉为香港“四大才子”之一的蔡澜（82岁）继中国大陆、香港、马来西亚后，回“家”举办他在新加坡的首个书法展“草草不工：蔡澜公益行草书法新加坡巡回展”。他在星期一（9月4日）的记者会上透露，医生告知他“身体不比以前好了”，所以迫切地办展。

蔡澜说，今年年头，他太太张琼文（84岁，曾是电影监制）跌倒，他上前搀扶她时也跌倒，太太过后去世，而他则须坐轮椅。

集知名美食家、作家、电影监制、电视节目主持人身份于一身的蔡澜由此体悟到，人要那么多负担做什么，开始进入“断舍离”的阶段，将家中的物品（比如石头）送掉，家里的东西差不多送完了。蔡澜还卖掉房子，入住服务式公寓，每天面对维多利亚港的美景，很是舒服，并请了同事来照顾生活起居。

蔡澜说：“到现在这个人生阶段，我相当快乐。人可以不必负担太多。每个人生阶段都应该不同，尽可能把每个阶段活得好些。”

蔡澜衣着光鲜亮相书法展开幕礼。（叶振忠摄）

蔡澜身着橘色西装外套，配搭他亲手绘制的花叶图案的鲜黄色领带亮相，面带微笑与亲朋戚友相聚，和宾客合影交谈，气色看似不错。疫情前，蔡澜一年回新一次，这次因疫情阔别五年，蔡澜姐姐、前校长蔡亮（90岁）见到弟弟，从轮椅上起身拥抱他。

蔡亮受访时说，蔡澜与太太分房睡，他听到太太房里有动静，去搀扶她时也跌倒骨折，开刀后住院很久，加上太太去世，经历双重打击的那段时间很惨，身体较弱。

阔别五年，前校长蔡亮从轮椅上起身拥抱弟弟蔡澜。（叶振忠摄）

写作随意不求工整 书法流露蔡澜真性情

谈到书法展，蔡澜说：“在新加坡，中文是很落后的文字了。我小时候，与姐弟看爸爸（蔡文玄）写字，很有趣，慢慢地在我脑中种了一颗种子，我也希望这颗种子种在年轻一代的脑中。”

蔡澜认为，学书法永远不会迟，40岁时才师从书法篆刻家冯康侯。“爸爸说我以前的字是鬼画符。写字让你静下来，很好玩，其实不难。”他又说：“书法让我的性情变得温和，不像以前那样喜欢骂人。”

书法展展出蔡澜近年所写的100幅字，蔡澜认为以前的字写得很刻板，现在觉得可以活泼一些，什么都可以写，一个地方的方言都可以写。书法展展出一些英文字句比如Say No、Leave Me Alone。蔡澜说他写字没刻意，藏在脑海中，不知不觉地写出来，想到什么就写什么。他想过要写粗口，但要展览不能写。

写作也没刻意，每天都很勤劳地写，出版超过120本著作，蔡澜说：“除了倪匡之外，在香港，文字用得较多的是我。”“草草不工”是蔡澜第一个专栏的名称，自嘲写作随意，不求工整；本次书法展主题是“真”。

与蔡澜相识超过40年，艺评家杜南发说，蔡澜的书法属于名人字，充分流露出他的真性情以及随遇而安的心态，“人生至此当为大自在。在性情之余，蔡澜对书法是认真的，笔路都是对的。”

“草草不工：蔡澜公益行草书法新加坡巡回展”展出百幅蔡澜近作。（叶振忠摄）

联络莆田餐馆创办人方志忠 书法展几周内办成

书法展由莆田餐馆在短短几周内办成，滨海湾金沙赞助场地。莆田餐馆创办人方志忠为了到香港开分店，在2009年结识蔡澜。他在今年7月底接到蔡澜电话，8月中旬飞港见他，蔡澜说办展“越快越好”。

方志忠说，蔡澜胆量比他大，性情随意，做事认真，会提早来看展览的布置与细节。

主办方先将展览预计获得的22万元支票捐给总统挑战慈善基金和公益金。书法展开幕第一天已售出超过三分之一作品。蔡澜笑说：“喜欢的话就买一幅，绝对会涨价的。买的股票不可能贴在家里墙上，但可以贴我的一张（书法）。”

展览即日起至9月6日，上午11时至晚上8时（6日至傍晚6时），在滨海湾金沙会展中心三楼Jasmine小型宴会厅（Junior Ballroom）展出，入场免费。