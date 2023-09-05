五个月内多次性侵女佣 69岁男雇主监15年

聘请女佣照顾自己，患病男子竟色心大起非礼和强奸女佣；女佣悄悄留住沾染犯罪污迹的衣服为证据，她后来收拾行李要离开，男子家人却加以阻止和报警，进而揭发案件。

目前69岁的被告陈杰端（译音）星期二（9月5日）在高庭认罪后，被判坐牢15年。艾迪阿都拉法官斥责被告以雇主的身份来控制和性侵犯女佣，把女佣当“性玩物”，致使女佣案发后患上严重抑郁症。

辩方认为，让年迈的被告坐牢十多年，等同于判他“终身”监禁，但法官驳回这个求情理由并指出，若不想在牢里死去，被告当初就不应犯法。

案件发生于2020年11月至隔年3月之间。面对八项控状的被告在案发期间数次对女佣伸出狼爪，包括强奸、用手指性侵和非礼女佣。

根据案情，45岁受害女佣是在2020年8月从印度尼西亚来到被告的住家工作；被告当时是女佣雇主，因患有血管性失智症（vascular dementia）而请女佣照顾自己。

2020年11月7日，被告在卧房用餐后，呼叫女佣进房收拾碗碟。女佣走进卧房，被告突然拉住她的手说“来睡觉”。一听到被告这么说，女佣全身发软无力，感觉就快晕过去。

被告接着把女佣拉到床上，开始亲吻她、非礼她的胸部，并且用手指性侵犯女佣等。被告得逞后向女佣道歉，女佣哭着走出房间，对所发生的事情感到恶心和羞愧。她也决定留住她当时沾有犯罪污迹的上衣，作为被告性侵犯她的证据。

隔年2月至3月之间的某一天，被告在厨房里又一次非礼和性侵女佣，并且逼迫女佣为他口交，构成强奸罪行。女佣闭上眼睛不敢反抗，感觉要呕吐，事后躲进厕所哭泣。

受不了被告一而再地性侵犯，女佣在2021年4月11日收拾好行李，准备离开被告的住处，但遭被告的家人阻挠和报警。女佣在警员抵达后，把被强奸一事告诉警方，被告于同天被捕。

卫生科学局进行化验后，确认女佣留住的上衣沾有被告的精液。根据精神评估报告，女佣被诊断患有严重抑郁症，并且有过自杀念头。