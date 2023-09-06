2022年普查：更多人对艺文感兴趣 艺术活动出席率升至59%

根据国家艺术理事会2022年度艺术人口普查，公众对艺术的兴趣和整体艺术参与度上升。实体艺术活动出席率从2021年的43%上升至2022年的59%，接近2019年冠病疫情前的出席率。重要的是，不同观众群体的艺术出席率都提高，也有越来越多国人参加艺文工作坊和课程。

文化、社区及青年部长唐振辉（左二）、副常任秘书李东瑾博士（右一）与艺理会理事长刘荣忠（左一）和主席吴瑞真（左三）一起发布新加坡艺术拓展蓝图（2023-2027）。 （龙国雄摄）

有鉴于此，由艺理会牵头，协同国家文物局、艺苑公司、国家美术馆和滨海艺术中心开发了一个一站式的数字平台Catch，汇集新加坡所有的艺文活动，方便公众查看。公众可注册成为平台会员，还可在网上购票、享受折扣优惠等。

这是艺理会新加坡艺术拓展蓝图（2023-2027）最新的举措之一，由文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉于星期二（9月5日）下午，在金沙会展中心发布。

艺术蓝图以三个要点——凝聚社会、独特城市和创意经济为中心，引导新加坡艺术的未来。艺理会将在艺术、生活、社区和科技等领域开展八项新举措，让每一名国人得以参与塑造新加坡艺术的未来。

唐振辉：艺术拓展蓝图 将不断调整扩展和转变

唐振辉在致辞时说：“这个蓝图远远超出了一份政策声明，它反映了我们的核心价值观，体现了我们的愿望，也是未来的蓝图。更重要的是，它是一个体现包容性、伙伴关系和增长价值观的蓝图。”他指出，新艺术形式将出现，社会会改变，文化对话会发展，这份蓝图将不断调整、扩展和转变，以应对这些变化。

自2021年7月以来，超过1万6500名来自不同领域的利益相关者和公众参与艺术拓展蓝图之旅，分享他们对新加坡艺术界的希望和愿景。超过500名艺术家、艺术团体、公众人士与合作伙伴受邀庆祝艺术蓝图的发布会。

发布仪式新颖，舞台可以270度视角浏览，呈献三段多媒体表演，包括翁书杰和林友杰的视觉艺术、Open Score Project乐团、Chowk Productions和P7:1SMA舞团的表演。

P7:1SMA舞团在出席嘉宾周围演出，音响设计出自郭文娴。（龙国雄摄）

艺理会理事长刘荣忠说：“多年来，我们看到了艺术领域新的可能性和增长趋势。除了在行业和观众发展方面投入资源外，艺理会仍然致力于培养我们的艺术人才，并将通过合作伙伴关系以及技术，与公私部门、民众的利益相关者合作，使艺术家和艺术组织能在艺术上更为卓越，向国内外观众展示新加坡艺术。”

刚公布的艺术普查也显示，童年时期接触过艺术者对艺术的参与度和兴趣更高。艺理会将和教育部合作，为学生提供更多的艺文体验，包括在博物馆和音乐厅等举办由艺术家主导的项目，使课程更生动。这鼓励学生成年后继续接触艺术，也有助于培养社交能力，提升情感福祉。

艺理会将通过新传媒所有大众平台，为本地艺术家和艺术团体提供更多的曝光率以及支持，扩大艺文版图，并促进跨行业联系发展，为艺术职业创造新机遇。这项举措将通过三个关键领域——艺术倡导、跨部门互动和内容创作来完成。

艺理会也与滨海湾金沙建立三年的合作伙伴关系，利用他们的行业知识网络，为更广泛的艺术部门和创意经济带来附加值，尤其是艺术思想领导力和艺术展示领域。金沙游客还可通过大型艺术活动、本土艺术家录制与现场的音乐、优质的艺术节目来感受新加坡的艺术氛围。

通过与新航飞行常客计划KrisFlyer、SilverKris网站等平台的合作，艺理会将新加坡艺术带给国际观众。艺理会其他合作对象包括市区重建局、建屋发展局、SMRT、精深技能发展局等。关于新加坡艺术拓展蓝图（2023-2027）细节可上官网www.nac.gov.sg查看。