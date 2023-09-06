早镜头：窥探中秋节灯展幕后二三事

花灯是中秋节庆元素，有着幸福团圆、子女添丁之意，与此同时也照亮夜晚。

来自中国四川省自贡市的花灯师傅宋涛生（41岁）与同伴正如火如荼地赶制滨海湾花园今年的中秋节花灯装饰“花缘”。与以往不同的是，今年的灯饰不是在中国组装好才运过来，工作人员必须现场绘制和组装，确保灯饰不会受损。师傅必须把桃花装在约6米高的树干上，再现场喷上树的纹路，这得花好几天来完成。

师傅在树干上一笔一画地将树的纹路以喷漆的方式画出来。（白艳琳摄）

宋涛生有18年经验，来新加坡制作花灯已有五年。他说：“花灯全是手工制作，很考验个别师傅的经验和审美能力。收到制图的时候就必须想要怎么去把它做到最美。”

在组装灯饰的过程中，由于一些灯饰过于高大，师傅们必须出动吊车完成组装任务。（白艳琳摄）

名为“鹊桥”的灯饰以家喻户晓的牛郎织女传说为主题，同时以38只喜鹊为灯饰添上非一般的色彩。师傅们得花两三天的时间组装灯饰。（白艳琳摄）

从制作、运送再到组装，整个过程得花上将近三个半月的时间。

同样来自中国四川的八名花灯师傅也正马不停蹄地为裕廊湖花园即将举办的中秋节花灯会连夜赶工。裕廊湖花园将展出240件灯饰作品。

在裕廊湖花园，师傅们忙着搬运一组名为“野生动物奇遇记”（Wildlife Odyssey）的灯饰，图为其中的狮子灯饰。（白艳琳摄）

师傅翻阅图样并检查花灯。（白艳琳摄）

今年展出的灯饰有一组以 “狮城回响” （Echoes of the Lion City）为主题的灯饰，展现新加坡历史演变的过程，包括重现一些具有历史价值的建筑物，如旧加冷机场。制作的人物灯饰也必须与时代相符。由于师傅们没有在新加坡生活过，所以必须透过图片来想象。

灯饰在运输的过程中难免会受损，师傅会修补出现瑕疵的灯饰。（白艳琳摄）

花灯师傅范俊（65岁）是灯会的总设计师，他说： “我在新加坡不同地方做花灯已有20多年，但这种较本土化的灯饰还是要花一点时间。因为要把平面图案变成3D立体，所以非常不容易。”

夜幕降临，师傅们为了争取时间完成灯饰组装，在照明微弱的情况下工作。（白艳琳摄）

宋涛生说：“花灯制作虽然是手工艺，但我们也必须不断地提升自己，因为技术会变，每年的东西都会不一样。如果一直停留在以往，会被淘汰。”