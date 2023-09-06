小年夜除夕往新山 火车票一日内售罄

我国前往新山的明年2月份火车票上星期三（8月30日）开卖，农历新年小年夜和除夕的车票不到一天就被抢购一空，新年前已有至少37班车的上万张票卖出。

马来亚铁道公司早前宣布推出新的售票模式，允许乘客提前半年购买车票，售票通道将于每个月30日开启。这意味着明年我国往返新山的新春（2月10日）火车票在8月30日开卖。

根据《新明日报》取得的马来亚铁道公司文告，这项新推出的售票模式将允许乘客提前六个月购买车票，比旧模式提早了一个月。新模式适用于往返新柔两地的地不佬接驳火车（KTM Shuttle Tebrau）、双轨电动火车（ETS）和KTM城际铁路（KTM Intercity）车票。

公司指出，新推出的售票模式有利于乘客更早规划行程，特别是为游子提供巨大的便利。

《新明日报》记者在开票后的隔天早上查询往返新柔两地的地不佬接驳火车售票情况，发现除夕（2月9日星期五）和小年夜（2月8日星期四）这两个游子回乡热门日期的所有往新山车票都售罄。至于2月7日星期三则只剩下早上的班次，中午之后的也都被抢购一空。

截至9月5日，大年初一之前三天已有至少37班往新山的火车票卖光，2月7日星期三只剩下最早的两班车还有票。以每班320名乘客计算，这意味着已有超过1.1万张票售出。

明年新春公共假日为2月10日星期六至2月12日星期一，而2月12日和13日这两天从早上8时起的回新火车票也都卖完。

完整报道，请翻阅2023年9月6日的《新明日报》。