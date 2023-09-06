首次高空救援爬40米起重机 女中尉临危不乱完成任务

个子最娇小，身手却最敏捷，23岁女中尉带队爬上40米（约13楼层高）塔式起重机，将疑似中风的操作员救下送院。

9月3日下午2时25分，一名47岁的男子在大士供水回收厂进行高空作业之际，疑似突然中风失去行动能力，受困于离地40米的塔式起重机操作厢。民防部队事后紧急派人到场展开高空救援行动。

率先赶抵的是大士景消防局队长杨温婷中尉（23岁）带领的消防车队。在确认伤者位置后，杨温婷当机立断，马上与有18年经验的队友马斯万迪一级准尉，沿着40米高竖梯往上爬到起重机的操作厢。

首次参与高空救援 杨温婷：分秒必争 没时间害怕

加入民防不到一年的杨温婷告诉《联合早报》，这是她首次参与高空救援，也是第一次爬上塔式起重机。“当时是分秒必争，我只想在最短的时间里见到伤者，为他提供援助，完全没有时间去害怕。”

爬上操作厢时，杨温婷见到伤者眼神呆滞地坐在操作厢的地板上，身体右侧已瘫痪，而且无法正常说话，看似已经中风。“我只能尽量安抚他，向他保证一定会把他安全送到地面，叫他不要担心。”

不久之后，包括莫哈末阿兹兰一级准尉（36岁）在内的四名灾难拯救队队员也来到操作厢，他们合力将伤者固定在担架上后，由两名队员控制担架绳索的升降，另一人则把自己固定在担架旁，陪同伤者降落到地面上。

莫哈末阿兹兰说：“过程中最具挑战性的环节，在于确保伤者能安全地降落到地面。我们必须确保下降的速度不能太快，以免让伤者感到紧张害怕，同时也要考虑到风向等因素。幸好当时风速不会太快，整个过程也很顺利。”

陪同伤者一起降落到地面的是灾难拯救队的莫哈末夏万上士 （36岁），他在过程中不断与伤者对话，问一些简单的问题，分散伤者的注意力，同时确保他保持清醒。

指挥这次救援行动的灾难拯救队司令罗伟强中校（46岁）受访时说，除了平时的模拟训练以外，有效的沟通是确保这次救援行动顺利的最重要原因。“每一次的行动，各方都得相互配合，团队精神至关重要。”