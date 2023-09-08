花好月圆鹊桥相会 滨海花园庆中秋15日亮灯

中秋佳节将至，各色花灯将随着这一传统节庆的到来悉数点亮，一年一度的“滨海花园庆中秋”也将于下星期五（9月15日）与公众见面。

活动当天，滨海湾花园将免费向公众分发5000支纸灯笼，邀请公众一同提灯笼赏花灯，分享节日的喜悦。这些灯笼由非盈利机构ART:DIS患有自闭症的艺术家们设计。

今年的“滨海花园庆中秋”共有九组花灯灯饰，活动以“花缘”（Gardens of Blooms）为主题，具有“花园”“缘分”和“花好月圆”三重涵义。

滨海湾花园节目策划资深处长奈杜（Dinesh Naidu）接受《联合早报》访问时说：“这次的主题‘花缘’，寄托了人与人之间加深联系、亲友团聚的美好寓意。希望在这个特别的节日，公众能有缘相聚于此。”

围绕“缘分”这一概念，公众将看到不少以中国古典文学、传说故事和传统文化为创作灵感的花灯造型，如人们耳熟能详的“牛郎织女”“梁山伯与祝英台”的故事等。

中秋月圆人团圆，公众在滨海湾花园的蜻蜓湖（Dragonfly Lake）上能欣赏到一个长20米、宽8米的浮动花灯。这组名为“鹊桥”的花灯以牛郎织女鹊桥相会的故事为灵感，38只喜鹊筑成一道鹊桥花灯，助有情人在月下团圆。

另一组名为“化蝶”的灯饰，包含了缤纷的花丛与彩蝶的元素，灵感源自梁山伯与祝英台的凄美爱情故事。

“滨海花园庆中秋”活动将于9月15日开放至10月1日，期间每晚6时至10时亮灯。

除欣赏各式花灯外 公众还可观赏文化艺术表演

除了能欣赏各式花灯外，主办方还为公众筹备了多个文化艺术表演，并将花灯与舞台融为一体。在擎天树的“凉亭”灯饰前，公众能够观赏到以民间传说《梁祝》和武侠小说《笑傲江湖》为灵感的演出。

公众还可以在现场体验各种文化活动，例如品中国茶、亲手制作灯笼、欣赏古筝表演等，并到美食街品尝台湾街头小吃。演出活动及工作坊详情，可通过“滨海花园庆中秋”网站查阅。

新报业媒体华文媒体集团是滨海花园庆中秋的活动伙伴，UFM1003和96.3好FM为活动指定宣传电台。