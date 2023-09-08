F1赛车下周开跑 三家德士征收8元附加费

新加坡一级方程式赛车（F1）大奖赛9月15日至17日举行期间，赛场周围的德士车资在指定时段将征收8元附加费。

德士公司康福德高（ComfortDelGro）在脸书发出通告说，F1赛事举行期间，在指定时段内，在特定德士站点和车道如滨海湾一带、尼诰大道、新达城一代与中央商业区上下车，车程都将征收8元的附加费。

宝威（Premier）与腾越德士（Strides Taxi）也在脸书宣布， 在部分德士站点和指定酒店车道上下车，车程会征收8元的附加费。这些地点包括淡马锡林荫道（Temasek Boulevard）、滨海湾宾乐雅臻选酒店（Park Royal Collection Marina Bay）、泛太平洋酒店、新达城与滨海湾一带。

三家德士公司征收附加费的时间都是15日晚上10时30分至午夜12时，以及16日与17日晚上9时30分至午夜12时。

此外，滨海中心和政府大厦前大草场一带受影响的路段从9月13日起封路七天。

陆路交通管理局星期五（9月8日）发文告说，受影响路段从13日零时1分起关闭，方便主办方为F1赛事做准备；所有受影响路段将在19日清晨5时30分全面恢复通车。

一些路段会在某些时间开放 缓解尖峰时段交通流量

封路期间，一些路段会在某些时间开放，以缓解早晚尖峰时段的交通流量。其中，从13日至15日，朝往乌节路的哥烈码头、圣安德烈路和史丹福路段将从早上5时30分放行至早上10时。朝往珊顿道的尼诰大道、史丹福路和滨海公园通道也将在同一时段开放。

18日当天，朝往珊顿道的尼诰大道、史丹福路和滨海公园通道，以及勿拉士峇沙路将从早上5时30分至早上10时，以及傍晚5时至晚上8时30分开放。

当局鼓励公众和F1持票者在车赛期间，乘搭公共交通前往滨海中心和大草场一带。