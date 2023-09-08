乱过马路导致电单车骑士摔伤骨折 男子判监三周　

为追巴士横穿六条车道乱过马路，男子自己侥幸没事，路过的一辆电单车骑士却因为撞到男子的背包而摔车，重伤骨折。

被告是中国籍的胡章文（48岁，木匠）面对一项行为鲁莽危害他人安全的控状，他星期五（9月8日）在庭上认罪，判坐牢三周。

这起事故发生在2022年2月28日晚上约8时24分，地点在义顺1道朝万礼道方向，靠近210号灯柱的路段。伤者是一名54岁的马来西亚籍男子。

案情显示，被告当时下班回家，走在义顺1道的人行道上，朝义顺8道走去。他要前往对面马路的巴士站，即朝万礼道方向的路段，乘搭巴士到卡迪地铁站。

两个方向的路段各有三条车道，被告事发前看见巴士快到站，因为不想错过巴士而冲过马路。他穿过三条车道，跑到中央隔离带时，伤者在第二条车道行驶。

电单车当时距离被告仅有两三米距离，被告看见电单车，明知后者可能撞上他，却仍横穿马路。

骑士见状赶紧鸣笛，转向尝试避开被告，但最终还是撞上被告的背包。电单车跟着打滑，导致骑士摔落地面，手臂、肩膀和手腕三处骨折，事后送院治疗。

骑士过后接受了两次手术、住院12天，以及拿74天住院假，而被告只是背包损坏。

控方指出，被告明知违反交通规则，却在电单车与他距离相近时选择横穿马路，因此请求法官判他坐牢四至八周。

被告律师代表求情时说，这是一起不一般的事故，之前没有行人横穿马路造成类似事故的先例。这起事件也可能有别的结局，被告当时如果走慢一步，电单车就可能撞倒他，那么受伤的会是被告，而骑士则成为站在被告栏的人。

律师认为，被告的罪责不至于入狱，请求法官判他罚款5000元。

法官下判时说，被告乱过马路，藐视交通规则的鲁莽行为对骑士造成严重伤害，最终判他坐牢三周。（人名译音）