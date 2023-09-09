新加坡拟2027年底起 从印尼进口低碳电力　

新加坡准备通过五个项目，从印度尼西亚进口2千兆瓦低碳电力。这是我国迄今规模最大的电力进口计划。若所有项目最终都顺利落实，预计到2035年，这些低碳能源可为我国供应约15％的电力。

贸工部属下的能源市场管理局星期五（9月8日）宣布，有条件批准五个从印尼进口低碳电力的项目。低碳电力包括由太阳能、风能和水力等发电。

负责这些项目的公司是吉宝能源（0.3千兆瓦）、再生能源公司EDP Renewables APAC（0.4千兆瓦），以及由新加坡、印尼，以及马来西亚企业合组的三家公司，即Pacific Medco Solar（0.6千兆瓦）、Adaro Solar International（0.4千兆瓦）和Vanda RE（0.3千兆瓦）。

我国将从印尼的布兰岛和廖内群岛等输入太阳能。参与企业会逐步在印尼设置容量约11千兆峰瓦（gigawatt peak）的太阳能厂，以及约21千兆瓦时（gigawatt hour）的电池能源储存系统；预计这些设施从2027年底开始可投入商业运作。

相比之下，我国对于本地这方面所设的目标是到了2030年，把太阳能装机容量提高至2千兆峰瓦。

我国计划2035年进口最多4千兆瓦低碳电力

我国2021年宣布，计划到了2035年进口最多4千兆瓦低碳电力，预计到时这将占我国电供的30％左右。新宣布的印尼低碳电力进口项目，可满足我国一半的进口目标。

能源局今年3月也已经有条件批准吉宝能源从柬埔寨输入1千兆瓦低碳电力。与此同时，由新加坡和越南两地企业组成的财团，正积极寻找适合采集风能的地点，为我国从越南进口风能铺路。

到雅加达出席印尼可持续发展论坛的我国人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期五在当地接受《海峡时报》访问时说：“当局也在评估其他企划，并准备有条件批准那些能够符合我们需求的方案。我们处在一个令人振奋的时代，应该有信心能达到所设定的目标，甚至希望能提前达标。”

“有条件批准”指的是能源局在经过初步评估后，如果确认企业提出的电力进口方案在技术和商业上是可行的，就会给予初步批准。企业过后还须完成进一步研究、同项目所在国接洽、取得监管机构批准和融资等后续程序，并在获得能源局颁发的进口商许可后动工兴建设施，接着投入商业运作。

下一步是展开海洋勘测 为铺设海底电缆做准备

能源局说，获得有条件批准从印尼进口电力的公司下一步是根据印尼政府批准的方案，为传输电力所需的海底电缆展开海洋勘测。它们也会协助代工生产商，在当地发展太阳能板与能源储存系统的生产工业。

新印在低碳电力进口领域的合作以两国签署的三项合作谅解备忘录为基础。这包括陈诗龙及印尼能源和矿产资源部长塔里夫（Arifin Tasrif）星期五签署的低碳能源项目与跨境电力贸易合作谅解备忘录。

通过这项备忘录，两国政府会根据各自国内的法律和条例，合力支持跨境低碳电力贸易项目的发展，以及合作促进跨境电力交易互联互通。

另两项是今年3月签订的再生能源合作谅解备忘录，以及去年1月签订的能源合作谅解备忘录。