非礼11岁男生 男前教师判监48个月

11岁男孩视老师为父亲，老师却利用男孩的信任非礼他，审讯期间还要证人“套好证词”，控方指滥用教师身份的被告是“披着羊皮的狼”。

44岁的被告案发时是小学教师，面对五项非礼罪，指他于2017年11月到2018年10月，在部门主任办公室内非礼男孩下体。

被告否认有罪，早前经审讯后罪成，星期五（9月8日）被判坐牢48个月。

受害男孩当年11岁，参加被告负责的童子军课外活动。

为保护受害人，法官下令媒体不得报道任何泄露受害男孩身份的资料，包括被告的姓名和当时任教的学校。

根据控方的结案陈词，受害男孩不到一岁时父母就离异，因拥有抚养权的父亲坐牢，他在约六岁时与母亲同住。母亲后来改嫁，男孩被迫转校，继父也时常打骂他，令他感到难过、迷茫和孤单。

男孩转校后加入童子军，认识负责活动的被告。被告让男孩当队长，两人的关系逐渐亲近，男孩会向被告倾诉心事，视被告为父亲。

哥哥揭发弟弟曾遭非礼

男孩的哥哥供证时说，弟弟不时会告诉他被告带他去吃饭，帮他庆生，还买脚踏车送他当生日礼物。哥哥向男孩要被告的照片来看，接着开玩笑说被告长得像同性恋，问男孩被告有没有摸过他。

谁知，男孩突然沉默下来，哥哥察觉不对劲，追问下才得知被告曾非礼弟弟，进而揭发被告的罪行。

控方在庭上揭露，被告曾在审讯过程中与证人见面，或通电话跟进审讯的事宜，甚至提到控方证人供证的内容。被告也曾通过群组，告诉他的两名证人，说要“套好证词”，根据他手上的资料供证，还准备资料发给他们。

为自证清白，被告还称因他没有买脚踏车给男孩，男孩才撒谎。不过，被告这些妨碍司法公正的行径，已证明他言辞不可信。

控方：被告滥用男孩信任 引导证人虚假陈述

控方说，若非控方密切关注辩方提出的每项证据，就不会发现证人被影响一事，证人的虚假陈述很可能错误导致被告无罪释放。被告滥用男孩的信任，还试图通过安排证人根据他提供的说辞供证，违反他当教师时所许下的承诺，是“披着羊皮的狼”。控方请求法官判被告入狱54个月至66个月，以及鞭打5下至15下。

律师代被告求情时说，被告是初犯，没有预谋干案，要求法官判被告坐牢36个月。

法官下判时说，被告在非礼受害男孩时没有使用暴力，与受害男孩也没有肌肤接触。受害男孩在供证时，表示自己不是每次去见被告都遭非礼，虽然他被非礼时感到不舒服，但还是有逃走的机会，因此法官认为被告是随机犯罪，并非有预谋。

另外，也没有证据表明受害男孩因事件出现抑郁症等情况，因此法官最终判被告坐牢48个月，并没有判鞭刑。

教育部答复《联合早报》询问时说，被告自2018年11月起已被停职，不在任何学校任教。当局强调，对于不遵守行为和纪律准则的职员，教育部将毫不犹豫地采取处分，包括解雇。