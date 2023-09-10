F1大奖赛周五开跑 周边酒店与餐厅预定激增至少两倍

世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛将于星期五（9月15日）在滨海湾开跑，来自各国的赛车迷热烈带动了我国酒店和餐饮业生意。F1期间，酒店房价激增两三倍，附近餐厅的预订也达到平常的两倍以上。

旅游服务和酒店预订网站Trip.com指出，9月15日至17日，本地酒店的需求量比平常上升了将近六成，其中以星期五最多。Agoda发言人也说，大奖赛期间的酒店和旅游的搜索率显著增加，旅客主要来自菲律宾、日本、泰国、台湾，以及韩国。

旅游网站Expedia提供的数据显示，我国酒店的搜索率在F1期间增加了35%，同样以星期五最为抢手，酒店需求主要来自日本、澳大利亚、美国、加拿大的旅客，以及本地人。

可观赛酒店房价一晚从1800元起跳 最高达3500元

记者在旅游网站查询滨海湾一带的酒店发现，F1期间有赛道景观的酒店房价从1800元起跳，最高可达3500元一晚。其中，新加坡大奖赛在官方网站推荐的三家酒店——富丽敦酒店（The Fullerton Hotel Singapore）、新加坡南岸JW万豪酒店（JW Marriott）和滨海湾金沙（MBS）酒店的最低房价分别从一晚1800元、1700元，以及3000元起跳。

其他滨海湾周边酒店如史丹福瑞士酒店（Swissotel The Stamford）、滨海湾宾乐雅臻选酒店（Park Royal Collection Marina Bay），以及泛太平洋酒店等，房价介于1900元至2200元，而平时的房价通常从450元起。

世界一级方程式赛车迷马太（Leigh Matthew，45岁）特地从澳洲前来新加坡观看大奖赛，并且购买了三天共1190元的门票。他说，这是他继去年第二次来新加坡观看比赛，也是他观看的第20场一级方程式比赛。

“我这次来新加坡选择入住的地方是位于克拉码头的智选假日酒店（Holiday Inn Express），七天一共要价3200元，其中大奖赛三天的房价翻了一倍，约640元一晚。”

另一名赛车迷黄腾达（34岁）来自香港，同样选择购买1190元三天的门票。今年他入住的是位于乌节路的铂尔曼酒店（Pullman Singapore Orchard），其中大奖赛的三晚一共要价2450元，大约是平时的三倍。

他说，自己在疫情前曾到日本观看一级方程式赛车，但是那里的赛车场地距离大阪和名古屋来回需要两个小时，非常不方便。“2019年是我第一次来新加坡观看大奖赛，这里的赛车地点就在市中心，可以省下大量的交通时间，很适合赛车迷来游玩。”

LeVel33餐厅董事总经理彼恩博士（Dr Martin Bem）说，由于从餐厅可看到部分赛车路段，加上餐厅内也有比赛的现场直播，因此大奖赛期间，餐座早在一个月前就被订满了。

The Stamford Brasserie餐厅经理李家俊（30岁）受访时说，餐厅在F1期间的预订量比平时多出一倍以上。“去年大奖赛举办时，餐厅也迎来了大批没有预约的顾客，客流量比平时多出120%。”

位于赞美广场（CHIJMES）的Senor Taco餐厅员工阿玛迪说，不少赛车迷这几天陆续抵达新加坡， 餐厅从星期三（13日）开始，预订量已经是平日的两倍以上，每晚至少有超过150桌的预定。

多家周边餐厅直播F1 延长营业时间至凌晨2时

配合赛事，许多赛车场地周边的餐馆推出赛车主题的食物和饮料、进行F1现场直播，同时会将营业时间延长至凌晨2时。

F1也在来福士城、乌节路等地设立了几家快闪商店，售卖所有车队的联名赛车服。乌节路快闪店的店员林文倩说，随着大奖赛临近，上周的外国访客比前一周多了约三成，预计接下来的访客人数会持续增加。据她观察，来到店内的访客有多达75%会购买产品。

由于滨海湾浮动舞台正在重建，F1新加坡大奖赛今年只开放约25万个座位。根据官方8月29日公布的消息，23个观赛区中，有16个观赛区的门票已经售罄。其余观赛区类别中，有五个区域的门票已所剩无几。